"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a tener un programa distinto. Se cumplieron 204 años del fallecimiento de Güemes, o sea, fue antes de ayer, se festijaron los 204 años. Este es un programa político y creo que debemos hacerle también un homenaje a Güemes y aclarar algunas cosas que alguien pueda tener dudas, como las que yo tengo y voy a presentar esta noche.

Güemes fué, del 1815 al 1821, gobernador de nuestra provincia, fue el primer gobernador. Y bueno, vamos a ver si nos interiorizamos un poquito de qué es lo que pasó para que llegue a ser gobernador. Seguramente, si usted siguió la historia, lo conoce. Pero yo creo, inclusive, que hay poca difusión de Güemes. A mí siempre me llamó la atención que Güemes, por ejemplo, a pesar de haber estado postulado en algún momento y en algún gobierno para estar en un billete, nunca estuvo en un billete.

Usted va a una provincia argentina y Güemes no lo encuentra prácticamente en cualquier lado, lo encuentra en Salta, en un monumento que está en un lugar importante, es un ícono de la ciudad. Pero si usted se va a la plaza Güemes, está Hernando de Lerma. Si usted se va a la peatonal, está el Virrey Toledo. Güemes es una figura que en Salta, más allá de las cosas que se hacen y hacen los distintos gobiernos, yo no creo que tenga el reconocimiento que sí debía haber tenido. A ver, usted va a decir, ¿y por qué? ¿De dónde lo saca eso? Muy sencillo, usted al lugar que vaya del país, está San Martín, está Belgrano, están en los billetes, y Güemes no. ¿Y por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué no Güemes? Ustedes seguramente me dirán, bueno, pero tiene un monumento hecho en Buenos Aires, importante. ¿Sabe quién lo hizo ese monumento? Allá por el año creo que setenta y pico, setenta y ocho, sí, porque se inauguró en el 81. Había un grupo de salteños que estaban estudiando en Buenos Aires, formaron una pequeña comunidad ahí de estudiantes, y ellos fueron los que solicitaron, y parece que son los que empujaron para que se pueda hacer ese monumento allí. ¿Sabe quién lo inauguró el monumento? Yo me enteré de esto el otro día, es un monumento que está cerca de la cancha de River, es una réplica de este monumento que está acá. En el '81 lo inauguró Roberto Augusto Ulloa, en el gobierno de facto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no tiene el reconocimiento nacional que tienen los demás héroes de la patria? Güemes no lo tiene.

Hoy es un homenaje a Güemes que hacemos en nuestro programa, por eso vamos a traer a la colección no solamente una película, que es la que está rodando detrás mío, que fue hecha hace algunos años y se pasó por la TV pública en el 2016. Una película realmente interesante que se filmó indudablemente en Salta y con mucha gente que ha participado de la misma provincia de Salta. Entonces, esta noche vamos a hacer este homenaje a Güemes, esclareciendo un poco más situaciones de las cuales yo puedo tener dudas y usted también las puede tener. Y usted va a decir, pero Güemes, ¿por qué? Porque fue el primer gobernador de la provincia, y hace 204 años lo asesinaron.

¿Cómo se elegían los gobernadores de esa época? ¿Qué duración tenía su mandato? Porque acá estamos permanentemente con el tema de los mandatos, todavía con las reformas de constitución, que se van haciendo permanentemente, ¿no? Cuatro año, después se pasó a ocho, después se pasó a doce, después se volvió a ocho, y así seguimos con la discusión de, en definitiva, cuántos años son, por la Constitución de la provincia, los que le corresponde un gobernador.

Pasaron ya 204 años o más, y todavía no tenemos clara la constitución de la provincia de Salta. Todavía tiene cambios y va a tener seguramente muchos más. Por eso es que esta noche hemos invitado, y tenemos el placer de tenerla con nosotros, a una mujer que es profesora emérita de la UNSa, es investigadora del CONICET, y se llama Sara Mata. Ya estamos con ella.