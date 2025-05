Olmedo le bajó el pulgar a Bettina y a Juan Carlos Romero: “no vamos a permitir que se nos infiltren”

Por Aries, el referente salteño de La Libertad Avanza, Alfredo Olmedo, descartó cualquier posibilidad de alianza o acercamiento con el senador nacional Juan Carlos Romero o la exintendenta Bettina Romero. “Ella no está ni afiliada. En La Libertad no hay lugar para nombres, apellidos ilustres ni caciques”.” sentenció.

En ese sentido, Olmedo remarcó que el espacio que lidera a nivel nacional el presidente Javier Milei “vino a hacer una revolución justa, soberana y ética” y agregó: “Los que trabajan en La Libertad Avanza y dieron muestras reales de ser del espacio van a ser candidatos. El resto no tiene nada que ver con nosotros”.

Además, cargó contra todo el arco político salteño, incluyendo al gobernador Gustavo Sáenz y al intendente capitalino Emiliano Durand, tras las elecciones en la provincial. “Los mando a todos a la casa: el gobernador, el intendente, la UCR, el PRO, Felicidad uno, Felicidad dos, peronismo uno, peronismo dos… Ya no es época de disfraz ni de carnaval”, ironizó.

Olmedo también elogió el crecimiento del espacio libertario entre los jóvenes y defendió la figura de la diputada nacional Emilia Orozco: “Es la mejor diputada del país. Lleva adelante una lucha cultural que planteó el presidente. Hoy tenemos un equipo que enseña política, que invita a la gente común a involucrarse. No hace falta tener votos heredados ni apellidos ilustres”.

Frente al escenario electoral que se avecina, el referente dejó abierta la posibilidad de ser candidato, aunque aclaró: “Puedo serlo o no. Me siento cómodo donde estoy, donde el partido crece. No sirve que crezca uno solo y se muera el árbol”.

Finalmente, lanzó una advertencia interna: “No vamos a permitir que se nos infiltre nadie. No queremos que nos exploten el partido como lo hicieron con todos los otros”.