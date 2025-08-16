Alberto Salvatierra recuperó su pensión y hay más 70 personas con discapacidad esperando ser escuchadas

Alberto Salvatierra, entrevistado en el programa Vale Todo por Aries, compartió su difícil experiencia tras sufrir un accidente que le provocó la discapacidad. Salvatierra relató que al ir a cobrar su pensión, el cajero le dio saldo cero y en el banco no supieron explicarle el motivo. Luego de consultar en ANSES, le informaron que su beneficio había sido suspendido y que debía volver a presentar toda la documentación.

El hombre se encontró con un nuevo obstáculo al intentar conseguir un turno con el traumatólogo en el Hospital San Bernardo, que recién se lo ofrecían para fines de septiembre.

Salvatierra manifestó su indignación por la demora y contó que, gracias a un familiar, su caso llegó a los medios de comunicación. "Hicimos la entrevista y ahí yo pedía si había alguien que podía hacer la gestión para conseguir un turno lo antes posible", contó. Fue a partir de esa entrevista que se contactó con la abogada Paola Guerrero, a quien agradeció por ofrecerse a ayudarlo. Gracias a su intervención, Salvatierra consiguió un turno para el día siguiente.

El caso de Salvatierra no es un hecho aislado. El damnificado afirmó que hay "muchísimas personas" que atraviesan la misma situación, pero que, a diferencia de él, no tuvieron la oportunidad de hacer público su problema.

La visibilización de su historia fue clave, ya que provocó una respuesta de las autoridades y aceleró su trámite. Salvatierra, quien tiene dos hijos, explicó que su pensión es su única fuente de ingreso, por lo que la suspensión del beneficio lo dejó en una situación de vulnerabilidad extrema. "Era mi única entrada", aseguró, dejando al descubierto la burocracia que afecta a los ciudadanos más vulnerables.