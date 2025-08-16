Alberto Salvatierra recuperó su pensión y hay más 70 personas con discapacidad esperando ser escuchadas

Peleas callejeras en zona sudeste: "Ya es normal ver arpones acá"
A pocos días del homicidio de Benjamín Mamani, los incidentes violentos entre adolescentes y jóvenes continúan siendo un problema recurrente en los barrios de la zona sudeste.
Alberto Salvatierra, una persona con discapacidad que sufrió la suspensión de su pensión, logró que la Agencia Nacional de Discapacidad restableciera el pago tras una denuncia pública.Salta16/08/2025Ivana Chañi
Alberto Salvatierra, entrevistado en el programa Vale Todo por Aries, compartió su difícil experiencia tras sufrir un accidente que le provocó la discapacidad. Salvatierra relató que al ir a cobrar su pensión, el cajero le dio saldo cero y en el banco no supieron explicarle el motivo. Luego de consultar en ANSES, le informaron que su beneficio había sido suspendido y que debía volver a presentar toda la documentación.
El hombre se encontró con un nuevo obstáculo al intentar conseguir un turno con el traumatólogo en el Hospital San Bernardo, que recién se lo ofrecían para fines de septiembre.
Salvatierra manifestó su indignación por la demora y contó que, gracias a un familiar, su caso llegó a los medios de comunicación. "Hicimos la entrevista y ahí yo pedía si había alguien que podía hacer la gestión para conseguir un turno lo antes posible", contó. Fue a partir de esa entrevista que se contactó con la abogada Paola Guerrero, a quien agradeció por ofrecerse a ayudarlo. Gracias a su intervención, Salvatierra consiguió un turno para el día siguiente.
El caso de Salvatierra no es un hecho aislado. El damnificado afirmó que hay "muchísimas personas" que atraviesan la misma situación, pero que, a diferencia de él, no tuvieron la oportunidad de hacer público su problema.
La visibilización de su historia fue clave, ya que provocó una respuesta de las autoridades y aceleró su trámite. Salvatierra, quien tiene dos hijos, explicó que su pensión es su única fuente de ingreso, por lo que la suspensión del beneficio lo dejó en una situación de vulnerabilidad extrema. "Era mi única entrada", aseguró, dejando al descubierto la burocracia que afecta a los ciudadanos más vulnerables.
A pocos días del homicidio de Benjamín Mamani, los incidentes violentos entre adolescentes y jóvenes continúan siendo un problema recurrente en los barrios de la zona sudeste.
La jornada será este sábado 16 a partir de las 15 hs. Habrá comida especial, bendición de los caniles y procesión con los perros albergados en las instalaciones.
Aguas del Norte informó a los usuarios que el suministro de agua potable, en un número considerable de barrios, presenta afectaciones debido la instalación de válvula en acueducto.
Organizado por la Asociación Independencia, se realizará mañana a las 10:30 en la Av. Samson, entre Dorrego y Pedriel. Participarán instituciones educativas, fortines, cuerpos de bomberos, clubes de autos clásicos, academias de folclore, etc.
La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.
Hasta hoy sábado 16 de agosto estarán disponibles artículos infantiles elaborados en los talleres de laborterapia que se brindan en las unidades carcelarias. La atención al público será en Hipólito Yrigoyen 821.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
La presidenta de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de la Provincia, Lic. Liliana Pastor, detalló que los profesionales cubrirán 15 puntos de atención, distribuidos en distintas localidades de la provincia.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
El último informe de vigilancia genómica de la OMS -que mide hasta el 27 de julio- indica que el 54,4 por ciento de las muestras obtenidas a nivel global ya corresponden a este nuevo linaje de Ómicron.