Apatía electoral en Salta: “Si la política se vuelve intrascendente, el sistema va a crujir”

El analista y consultor político Benjamín Gebhard alertó sobre las consecuencias que puede tener la baja participación ciudadana en las elecciones provinciales de Salta. En declaraciones a Aries, recordó que ya en 2009 se vivió una elección con escasa concurrencia y sostuvo que “no es bueno para el sistema; lo ideal sería que los porcentajes de asistencia superen el 80%”.

Según Gebhard, el contexto actual muestra signos de agotamiento en la discusión política. “La política, sea el espacio que sea, no termina de resolver nuestros problemas”, afirmó. Y aunque reconoció que existe una expectativa favorable hacia el presidente Javier Milei, también indicó que persiste “muchísima incertidumbre y dudas”.

El consultor señaló que la falta de incentivos concretos para ir a votar afecta directamente la participación. “Si no le proponés a la gente una discusión, no le ponés un precio a la elección”, sostuvo. En ese sentido, criticó al oficialismo por no haber instalado temas clave en la campaña y relativizó el triunfo de La Libertad Avanza. “La consigna fue votar los candidatos de Milei. Eso hace que se relativice bastante la elección”, agregó.

Gebhard destacó que en este escenario se evidencia una desconexión entre la política y la sociedad. “Si la política se vuelve tan intrascendente que la gente no quiere ir a votar, el sistema va a terminar de crujir y empezar a tener un segundo problema”, advirtió. Y añadió que “hoy el que gana tiene legalidad, pero va a empezar a no tener legitimidad”.

Finalmente, ejemplificó el problema con los datos de la capital salteña. “Si votó el 55% y el 35% eligió una opción, ¿cuánto representa realmente sobre los 400.000 electores? Esa distancia erosiona nuestro sistema democrático y republicano”, completó.