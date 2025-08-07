Sorteo IPV: 13 departamentos quedan pendientes para el próximo martes

Elecciones: lanzan un simulador de la Boleta Única Papel que se usará el 26 de octubre
La Secretaría Electoral instaló computadoras y habilitó un simulador online para que los votantes se familiaricen con el procedimiento.
El plan “Casa Propia con Ahorro Previo” sigue su marcha en Salta Capital; el remanente se definirá el martes 12 en Lotería de Salta con transmisión en vivo.Salta07/08/2025
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) disponía de 466 departamentos para sortear del plan “Casa Propia con Ahorro Previo para Salta Capital”. El martes se sortearon 267 departamentos y ayer otros 186, quedando 13 para la próxima semana durante un acto que se realizará el martes 12, en vivo, en la Lotería de Salta.
De los sorteos participaron 704 grupos familiares en categoría demanda libre, que cumplieron los requisitos del IPV y asumieron el compromiso de abonar un ahorro previo expresado en unidades de viviendas (UVIs). Los mencionados actos fueron encabezados por la titular del IPV, Laura Caballero y supervisados por la Escribana Pública Laura Anna.
La segunda jornada del sorteo se extendió por cerca de tres horas debido a los números que se repetían, situación que excedió el tiempo dispuesto para la transmisión. Por este motivo, el IPV tuvo que reprogramar el sorteo de los 13 departamentos faltantes para el martes 12 del corriente, a partir de las 7.30, en Lotería de Salta, con transmisión en vivo por redes sociales.
Los postulantes que no salieron beneficiados vuelven a participar con el mismo número. La consulta aún está disponible en la web con su DNI o ficha social: https://solicitudes.ipvsalta.gob.ar/wpconsultaparticipasorteo.aspx?12
Los resultados se publicarán con la totalidad de beneficiarios.
Comerciante de juguetes de Salta analizó los desafíos del sector frente a la importación y el contrabando. Asimismo, aseguró que los controles municipales fueron un factor clave para la recuperación.
El rubro de jugueterías en Salta espera un respiro en el Día del Niño, una fecha clave para la economía del sector. Comerciante explicó que la actividad muestra signos de recuperación, aunque de forma leve.
El precio de los combustibles en Salta volvió a subir este jueves en las estaciones de servicio YPF. Conocé los nuevos valores en detalle.
Desde las primeras horas del día, cientos de fieles se congregaron en el Templete para agradecer y pedir por empleo, salud y pan. El padre Román destacó el fuerte sentimiento de necesidad en las plegarias.
Para la jornada de este jueves el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas y lluvias aisladas hasta la noche. Conocé el pronóstico extendido.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.