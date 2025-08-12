“El Mercado en tu Barrio” visita Santa Lucía

Los precios de YPF en Salta: el inesperado descenso que se registró hoy
En lo que va de agosto, la petrolera estatal ya registró su cuarto aumento, con variaciones que, en ocasiones, suceden hasta dos o tres veces en menos de 24 horas.
Desde las 10 hasta las 16, vecinos podrán acceder a carnes, frutas, verduras y más con un 30% de descuento en las canchas de La Rivera. La fecha fue reprogramada por las lluvias del viernes.Salta12/08/2025
Debido a las lluvias registradas durante el viernes pasado, la edición de “El Mercado en tu Barrio” se reprogramó para el este martes 12, manteniendo el horario de 10 a 16, en las canchas de La Rivera, ubicadas en la intersección de Santa Marta y Santa Oliva, en barrio Santa Lucía.
En “El mercado en tu barrio”, los asistentes encontrarán carne, pollo, pescado, panificados, frutas, verduras, artículos del hogar, entre otros, con un descuento del 30%.
Con esta iniciativa, el municipio busca acompañar a las familias de la ciudad para que adquieran productos de la canasta básica a precios accesibles y de esta manera contribuir además con la economía local.
En lo que va de agosto, la petrolera estatal ya registró su cuarto aumento, con variaciones que, en ocasiones, suceden hasta dos o tres veces en menos de 24 horas.
El nosocomio intervino a una paciente con una estenosis subglótica severa, combinando técnicas de resección y ampliación de la vía aérea.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, participó del encuentro presidido por autoridades de la Dirección Nacional de Fronteras. Se articularon acciones con diferentes organismos que integran el Plan Güemes.
Desde las 8.30, el equipo de Hemoterapia recibe donantes en la iglesia universal y registra voluntarios para donar médula ósea.
El plan “Casa Propia con Ahorro Previo” sigue su marcha en Salta Capital; el remanente se definirá el martes 12 en Lotería de Salta con transmisión en vivo.
El objetivo es evitar riesgos fitosanitarios que podrían producirse a raíz del contrabando de frutas y verduras, como así también controlar el ingreso de animales con enfermedades zoonóticas y no zoonóticas.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.