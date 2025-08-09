Calendario de lucha docente en Salta: El plan de Sitepsa para la próxima semana

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) ratifica su compromiso con su plan de lucha. Hoy, 9 de agosto, una asamblea extraordinaria del gremio resolvió profundizar las medidas de fuerza en respuesta a la falta de avances en las negociaciones con el gobierno provincial.

La principal resolución establece la continuidad del paro progresivo. La medida se extenderá hasta el jueves 14 de agosto, manteniendo la presión sobre las autoridades. Este paro busca visibilizar las demandas urgentes del sector y lograr una respuesta concreta a sus reclamos se subrayó.

Como parte de la intensificación de las acciones, SITEPsa convoca a una importante jornada de movilización. El martes 12 de agosto, los docentes marcharán desde la Escuela Normal hasta el centro de la ciudad. Una vez finalizada la movilización, se realizará una nueva asamblea en la sede del sindicato, 16 horas, donde se evaluarán los próximos pasos.

El petitorio de SITEPsa incluye tres puntos cruciales. El primero es una respuesta favorable al petitorio salarial presentado por la organización. El segundo, la devolución inmediata de los descuentos aplicados a los trabajadores. Finalmente, se exige la eliminación de las faltas "injustificadas" que, según el sindicato, vulneran el derecho constitucional de protesta de los trabajadores.