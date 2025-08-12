Colecta de sangre en Salta: Este martes, el turno es en zona norte

Los precios de YPF en Salta: el inesperado descenso que se registró hoy
Desde las 8.30, el equipo de Hemoterapia recibe donantes en la iglesia universal y registra voluntarios para donar médula ósea.Salta12/08/2025
El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará este martes, en la iglesia universal en zona norte, ubicado en avenida Ejército Argentino 240.
Allí, recibirá donaciones de sangre de cualquier grupo y factor RH. La colecta se hará en el horario de 8.30 a 13.30. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, estar suficientemente hidratados.
Pueden donar
No pueden ser donantes
Otros datos
Médula ósea
Personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, talasemia, errores metabólicos o déficits inmunológicos.
Asimismo, registrará a potenciales donantes, quienes deben donar una unidad de sangre para los estudios de determinación de datos genéticos y posterior incorporación al registro nacional de voluntarios.
Donación espontánea
Se recuerda la importancia de contar con donantes voluntarios y habituales, a fin de mantener la disponibilidad de productos sanguíneos para responder a la demanda diaria de pacientes de todas las edades.
Quienes deseen donar en forma espontánea pueden hacerlo en la sede del Centro Regional de Hemoterapia, Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.
Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. El Organismo cuenta con la página web https://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/
