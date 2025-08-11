El objetivo es evitar riesgos fitosanitarios que podrían producirse a raíz del contrabando de frutas y verduras, como así también controlar el ingreso de animales con enfermedades zoonóticas y no zoonóticas.
“Potencia marcó un antes y un después en lo que son las ferias”
El subsecretario de Participación Ciudadana, Santiago Alurralde, recordó que del 22 al 24 de agosto se realizará una nueva edición de Destino Potencia. Será en Tartagal con la presencia de más de 400 puestos con productos regionales, propuestas innovadoras y una amplia oferta gastronómica.Salta11/08/2025
La feria Destino Potencia se prepara para su próxima edición en Tartagal. El evento se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto, ofreciendo un espacio para que los emprendedores salteños expongan sus productos y conecten con nuevos públicos.
En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el subsecretario de Participación Ciudadana, Santiago Alurralde, destacó que Potencia "marcó un antes y un después en lo que son las ferias en Salta".
“Ha levantado la vara, el emprendedor muestra distinto su producto, ya no es una feria de tablón donde participa. El que estuvo en Potencia, le marcó ese antes y ese después, siempre nivelando para arriba, para mejor”, expresó.
En esa línea el funcionario resaló que “la feria es una vidriera para que el emprendedor le muestre no solo a Salta, sino al mundo, su producto”.
Además del evento en Tartagal, se recordó que la gran edición de Potencia en Salta Capital se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Centro de Convenciones.
En un encuentro con distintos organismos, desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se remarcaron las principales recomendaciones para los contingentes de fieles que llegarán hasta la Catedral Basílica.
Se construyeron veredas, una isleta y cruces. El objetivo es solucionar los problemas de circulación en ese sector, especialmente en el nudo de Av. J. B. Justo - Av. Reyes Católicos y calle Las Encinas.
Sáenz supervisó las obras del nuevo puente sobre el río Vaqueros
A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario destacó que se trata de una obra "clave" para la seguridad vial y la conectividad en la zona".
Tercer fin de semana consecutivo sin muertes por accidentes de tránsito en Salta
La Dirección General de Seguridad Vial destacó que durante los últimos tres fines de semana no se registraron siniestros con víctimas fatales. En lo que va de agosto, se contabiliza una sola muerte.
Desvío de Líneas por obras en Sarmiento y Aniceto Latorre
Los desvíos afectan a las líneas que circulan en sentido norte y sur, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y conocer los nuevos trazados.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Después del feriado por el 17 de agosto, habrá que esperar hasta octubre para encontrar un nuevo día de descanso por el Día de la Diversidad Cultural.