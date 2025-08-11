La feria Destino Potencia se prepara para su próxima edición en Tartagal. El evento se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto, ofreciendo un espacio para que los emprendedores salteños expongan sus productos y conecten con nuevos públicos.

En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el subsecretario de Participación Ciudadana, Santiago Alurralde, destacó que Potencia "marcó un antes y un después en lo que son las ferias en Salta".

“Ha levantado la vara, el emprendedor muestra distinto su producto, ya no es una feria de tablón donde participa. El que estuvo en Potencia, le marcó ese antes y ese después, siempre nivelando para arriba, para mejor”, expresó.

En esa línea el funcionario resaló que “la feria es una vidriera para que el emprendedor le muestre no solo a Salta, sino al mundo, su producto”.

Además del evento en Tartagal, se recordó que la gran edición de Potencia en Salta Capital se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Centro de Convenciones.