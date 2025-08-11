El objetivo es evitar riesgos fitosanitarios que podrían producirse a raíz del contrabando de frutas y verduras, como así también controlar el ingreso de animales con enfermedades zoonóticas y no zoonóticas.
Capacitaron a coordinadores de las peregrinaciones del Milagro 2025
En un encuentro con distintos organismos, desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se remarcaron las principales recomendaciones para los contingentes de fieles que llegarán hasta la Catedral Basílica.Salta11/08/2025
El Subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, participó de una nueva reunión de coordinación convocada por la organización de las peregrinaciones que participarán de las jornadas previstas para el tiempo del Milagro 2025.
En el encuentro, desarrollado en las instalaciones del Seminario Metropolitano de Salta, Fleming destacó las principales recomendaciones y lineamientos importantes a tener en cuenta para una circulación segura y responsable, para fortalecer el trabajo preventivo teniendo en cuenta el gran flujo de fieles que se movilizarán hacia la Catedral.
El funcionario provincial remarcó la importancia del uso de ropa clara y chalecos reflectivos, no dispersarse de los grupos y resguardar a los menores, además de circular en sentido contrario a los vehículos, evitando desplazarse con escasa visibilidad.
También se instó a los peregrinos a pie hacerlo por banquinas y en caso de no haber, por media calzada; respetar la soga de contención a la circular y en las encrucijadas dar paso a la circulación vehicular. También respetar los descansos alejados de rutas y rotondas.
Para finalizar se hizo entrega de la folletería aprobada por el proyecto, diagramado desde el organismo provincial a todos los coordinadores de las peregrinaciones.
Participaron por el área de capacitación de la Subsecretaría de Seguridad Vial, Gisela Copa, representantes de Tránsito Municipal de Salta, SAMEC, Policía de Salta, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y equipos de rescate entre otros.
El subsecretario de Participación Ciudadana, Santiago Alurralde, recordó que del 22 al 24 de agosto se realizará una nueva edición de Destino Potencia. Será en Tartagal con la presencia de más de 400 puestos con productos regionales, propuestas innovadoras y una amplia oferta gastronómica.
Se construyeron veredas, una isleta y cruces. El objetivo es solucionar los problemas de circulación en ese sector, especialmente en el nudo de Av. J. B. Justo - Av. Reyes Católicos y calle Las Encinas.
Sáenz supervisó las obras del nuevo puente sobre el río Vaqueros
A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario destacó que se trata de una obra "clave" para la seguridad vial y la conectividad en la zona".
Tercer fin de semana consecutivo sin muertes por accidentes de tránsito en Salta
La Dirección General de Seguridad Vial destacó que durante los últimos tres fines de semana no se registraron siniestros con víctimas fatales. En lo que va de agosto, se contabiliza una sola muerte.
Desvío de Líneas por obras en Sarmiento y Aniceto Latorre
Los desvíos afectan a las líneas que circulan en sentido norte y sur, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y conocer los nuevos trazados.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Después del feriado por el 17 de agosto, habrá que esperar hasta octubre para encontrar un nuevo día de descanso por el Día de la Diversidad Cultural.