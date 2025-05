Editorial Cara a Cara: ¿Qué dicen las encuestas?

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, tenemos Domingo de Elecciones. La verdad que es un domingo totalmente atípico, no hay ninguna efervescencia en la gente, por lo menos planteada, más allá del entusiasmo que demuestran los candidatos en cada uno de los programas políticos que son invitados. Pero la gente en sí no tiene, me parece, mucha percepción de lo que va a pasar este domingo y qué es lo que se pone en juego este domingo. La verdad que lo que se pone en juego no es lo mismo que cada cuatro años donde hay elecciones al Gobernador o al Presidente de la Nación, indudablemente que no. Acá lo que se reemplazan son las bancas. ¿Y qué se están reemplazando? Se reemplazan Senadores, 12 senadores en toda la provincia, se reemplazan 30 Diputados en la provincia, 10 son de la Capital y, por supuesto, los concejales de capital que cambian 11.

Esto tiene otra connotación y la connotación es directamente relacionada a ver qué posicionamiento tienen para la próxima elección, seguramente. Ahora la pregunta es, ¿el que gane esta elección, el partido que gane esta elección, tendrá relación con lo que va a pasar en octubre? La verdad que no lo sabemos. Hoy el país está convulsionado por otro tipo de cosas. Yo creo que la gente tiene otro tipo de preocupaciones. Ustedes fíjense que la provincia de Santa Fe fue a votar el 51%, ¿no? Es muy bajo realmente el porcentaje. Acá no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar en la cantidad de gente que se pueda presentar a votar, pero sí se tiene más o menos conciencia de que no va a ser mucha. Ahora, ¿a quién le conviene que no sea mucha gente? Es ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo se provoca esto? Y bueno, no sé cómo se hace para darle entusiasmo a la gente de que vaya a votar. Lo generarán los propios candidatos. Ahora, ¿los candidatos cuánto hace que están autorizados a hacer publicidad de su campaña? Y hace apenas 10 días. O sea, eso es lo que marca la Ley. Por lo tanto, no tienen tampoco muchas posibilidades. ¿A quién se conoce más? Y se conoce más a los Diputados o candidatos a Diputados que estén en los medios de comunicación, conductores de programa o de radio, que a través de eso la gente los conoce. Pero el resto, por ejemplo, en la Capital, se hace prácticamente imposible para un candidato a senador por la Capital recorrer la capital. Son 356 barrios. Yo no sé si usted habrá notado alguna vez cómo son los barrios en nuestra capital, ¿no? Hay barrios que son tres manzanas y así es un barrio. Después se muda alguien enfrente y arma otro barrio y así se fueron armando los barrios. Porque si no sería increíble que en la capacidad que tenemos como tierra en la ciudad podamos tener 356 barrios. ¿Cómo se hace para visitar un candidato 356 barrios y poder hablar con la gente? ¿Cuánto tiempo necesita? Indudablemente que mucho.

Usted me dice, bueno, pero algunos han llegado. Sí, claro que han llegado. O sea, sin ir más lejos, el Intendente actual hace dos años que viene trabajando en la campaña para ser Intendente. Dos años. No es que de un día para el otro se le ocurrió, quiero ser intendente y salió intendente. No. Emiliano Durán, estuvo dos años o más trabajando, llevando gente a los barrios, llevando arquitectos, llevando abogados, asesorando a la gente, enseñándole a cocinar a otro que haga torta, a otro que la máquina de cocer. Hizo una campaña realmente importante para llegar a ocupar un lugar importante. Pero ya antes de eso había sido senador. Por lo tanto, ahora la pelea es para el senador de la capital. No hay que olvidarse que en algún momento de nuestros años de democracia en la provincia, el Partido Obrero había conseguido una candidata que llegó al Senado. Estuvo cuatro años en la banca. Indudablemente que no es mucho lo que pudo hacer, porque el resto de los senadores eran todos peronistas o de una rama u otra. Pero el Partido Justicialista siempre ocupó la banca, ya sea en las elecciones a Gobernador, como también en las cámaras legislativas.

Eso tiene un motivo también y es la relación del voto de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué vale más? ¿Vale más un voto de una persona en capital o vale más un voto en la persona que vive en la puna? Ese es un tema que se discutió durante años e indudablemente que el que está en el poder nunca lo quiere cambiar. ¿Por qué? Y porque siempre apunta a su lugar, así, apunta al poder. Y el poder lo que busca es más poder, no es achicar el poder cambiando las reglas electorales.

Esta semana hay cuatro provincias que van a elecciones, cuatro provincias. El resto de la semana que viene ya va a la provincia de Buenos Aires y así se van desgranando. ¿Por qué se van desgranando así? Y para no ir junto con la campaña nacional. Es así esto. O sea, nadie se quiere prender con la historia de los popes que están en Buenos Aires. Entonces, para no ir relacionado, cada uno tiene su partido. El caso de Gustavo Sáenz, por ejemplo, es la que representa a nivel nacional. Y bueno, si está Macri y trata de ser negociado con Macri para poder hacer cosas para la provincia. Esto le pasó a todos los gobernadores. Si está Milei y va a tratar de estar bien con Milei. Pero esto no significa que sea mileísta. Entonces, ¿qué hacen? Y mandan las elecciones bastante para adelante. Salta se ha caracterizado por eso. Y por eso lo empezó a hacer Juan Carlos Romero. Después lo hizo Juan Manuel Urtubey. Y ahora lo está haciendo Gustavo Sáenz. O sea, en mayo ya estamos de elecciones. La otra es en octubre. Fíjese, todavía lo que falta para... O sea, el que gane el domingo las elecciones. Va a asumir recién el 10 de diciembre. Fíjese los meses que tiene en el medio. Bueno, son algunas de las distorsiones que tiene nuestro sistema.

Como este programa, el de esta noche es el último, de los programas políticos antes de la veda. La veda empieza el viernes a las 8 de la mañana, no se puede hablar más de política partidaria, ni que los candidatos salgan en los medios, a no ser que ocurra una cosa muy grave o que alguno tenga alguna acusación muy grave que responder. Pero si no, la ley electoral no se los permite. Por lo tanto, el día viernes, mañana a la mañana, comienza la veda electoral hasta las ocho de la mañana, que comienza la elección el día domingo y termina, como siempre, a las seis de la tarde. Por lo que pudimos consultar hasta este momento, la elección se prevé, porque usted ya ve que es el voto, mal llamado electrónico, pero es el voto con la máquina. Se calcula que a las siete, siete y media de la tarde, a más tardar de ese mismo día domingo, vamos a tener los resultados. ¿Nosotros qué vamos a hacer esta noche? Vamos a tratar de adelantarle algunos de los resultados, o por lo menos, cuáles son las expectativas que tiene la gente a través de los encuestadores.

Hemos invitado a tres encuentadores en la noche de hoy. El caso de Iván Rodríguez, el consultor político, estuvo no hace mucho con nosotros. El caso de Pedro Buttazzoni, que es consultor político también, se dedican a hacer encuestas. Y a Martín Sánchez, que hace lo mismo. O sea, vamos a tener tres opiniones distintas y vamos a ver qué le dan los números a cada uno. Es para que más o menos podamos tener una idea de lo que se supone que va a pasar el próximo domingo. Por lo tanto, les propongo una pequeña presentación y vamos directamente a las notas."