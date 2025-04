En un país en el que, según consta en evaluaciones especializadas, una porción significativa de los alumnos cierra el primer ciclo de primaria sin estar completamente alfabetizados, no es buena noticia que se restrinja el financiamiento de planes que apuntan a revertir este grave déficit. Lamentablemente, el Ministerio de Educación de la Provincia anunció que suspenden la Hora Focalizada a partir del próximo mes, debido al incumplimiento en el envío de fondos por parte del Gobierno Nacional. Se trata de una quinta hora que se aplica en las escuelas salteñas, inicialmente para el efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 que establece, en su artículo 28, que las escuelas de Educación Primaria serán progresivamente de jornada extendida para cumplir con sus objetivos. También se inscribe en un plan acordado entre las 24 jurisdicciones del territorio nacional y el gobierno de La Libertad Avanza.

Vale un poco de historia. El 4 de julio de 2024 se realizó el único anuncio alentador de la presidencia de Javier Milei a favor de la educación porque antes y después de esa fecha, sus consideraciones manifiestan una actitud de desprecio y abandono, en referencia a la formación del principal recurso de un país, que es el humano. Desde San Juan se lanzó el Plan Nacional de Alfabetización, a la que el Ejecutivo le dio el carácter de política prioritaria del gobierno.

“No puede haber desarrollo educativo sin antes garantizar que los protagonistas del sistema educativo sepan leer y escribir. Este plan de alfabetización no es solo un programa de gobierno, sino un deber histórico de nuestro país”, es lo que el propio mandatario expresó en la oportunidad. Con el anuncio cerraba un intenso trabajo de análisis y propuestas que se realizó en el marco del Consejo Federal de Educación, que integran los ministros del ramo de todas las provincias quienes, el 28 de mayo del año anterior, suscribieron el Compromiso Federal por la Alfabetización en el entendimiento que el fracaso de la educación en el país se manifiesta no sólo en los resultados de evaluaciones sino en el rendimiento insuficiente y de mala calidad de los egresados del sistema público y sino el privado que controla. Además, no asegura la equidad que es un valor esencial de la convivencia democrática.

En 2022 se acordó para todo el país la Jornada Extendida Focalizada en Agrupamientos Flexibles en instituciones educativas en el nivel primario, compromiso que fue renovado en 2024. Se trata de un mecanismo que habilita a que las instituciones educativas generen nuevos espacios de trabajo pedagógico, permitiendo diversas modalidades organizativas y metodológicas, prioritariamente focalizadas al fortalecimiento de la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática, según señala la documentación oficial.

El acertado acompañamiento por parte de un nuevo modelo de administración nacional, que confronta con toda la estructura construida por gestiones anteriores, fue aplaudido desde su manifestación. Pero fueron palabras lanzadas al viento al no tener el anclaje de los recursos necesarios.

Por otra parte, el incumplimiento del gobierno nacional pone en evidencia que los fondos que la Provincia aplica para atender la educación son insuficientes. Ello resulta no solo en mayor decadencia de la calidad educativa provincial sino en el inicio de conflictos de carácter gremial.

Suspender la considerada quinta hora reduce el bolsillo del docente pero especialmente afecta la formación de los niños. No puede asumirse como una medida de reducción de gasto público.

Salta, 29 de abril de 2025