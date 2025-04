Gallardo se banca las críticas: "Me chupa un huevo"

Este viernes, River volvió a la senda de la victoria al derrotar 3-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por lo que se aseguró estar en la siguiente instancia del Torneo Apertura 2025.

Más allá del buen desempeño de su equipo, todas las miradas se las llevó Marcelo Gallardo, quien en la conferencia de prensa post partido lanzó una contundente respuesta a las críticas.

Sobre el final de la conferencia, el Muñeco fue consultado sobre cómo lidia con las críticas, y respondió: "Yo convivo muy bien con eso, desde hace muchos años que convivo con eso porque son las reglas del juego y yo las entiendo así. El fútbol me ha dado un montón de cosas y me sigue dando. Lo más importante es el afecto y el amor de los hinchas, el respeto de mis jugadores el respeto de la gente del fútbol, colegas, periodistas".

"La suelo llevar bien, de las dos maneras, sobre todo porque soy un agradecido y un privilegiado porque el fútbol me da muchas más alegrías y amor que la crítica dañina que genera un odio", agregó el director técnico.

Por último, y siguiendo en esa misma línea, dejó una frase que impactó a más de un fanático: "Eso no lo tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo, hablando mal y pronto. Perdón, pero es así".

Sin dudas, Marcelo Gallardo sacó todo lo que tenía para decir y dejó en claro su postura frente a las críticas. Con firmeza, pero sin perder la calma, el DT respondió con altura y sinceridad que no pasó desapercibido entre los hinchas.

