El "Santo" empató con San Martín de Formosa y se estanca en el séptimo puesto

En un tenso partido por el Torneo Federal A, Juventud Antoniana empató 1 a 1 con San Martín de Formosa. El "Santo" abrió el marcador a los 60 minutos con gol de Mateo Mamani, pero la visita igualó a los 68 con tanto de Mauro Sirgiejuk.

Con este resultado, Juventud Antoniana se mantiene en el séptimo puesto, a cuatro puntos de la zona de clasificación.

Su próximo desafío será el domingo 24 de agosto, cuando enfrente a Sportivo Belgrano, en un partido crucial para mantener sus chances de avanzar.