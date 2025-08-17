El "Santo" empató con San Martín de Formosa y se estanca en el séptimo puesto

River venció 4-2 a Godoy Cruz en un festival de goles
El Millonario se impuso de forma contundente 4 a 2 a Godoy Cruz en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura
Con un empate que sabe a poco en el Martearena, Juventud Antoniana hipotecó sus aspiraciones de avanzar en el torneo.Deportes17/08/2025Ivana Chañi
En un tenso partido por el Torneo Federal A, Juventud Antoniana empató 1 a 1 con San Martín de Formosa. El "Santo" abrió el marcador a los 60 minutos con gol de Mateo Mamani, pero la visita igualó a los 68 con tanto de Mauro Sirgiejuk.
Con este resultado, Juventud Antoniana se mantiene en el séptimo puesto, a cuatro puntos de la zona de clasificación.
Su próximo desafío será el domingo 24 de agosto, cuando enfrente a Sportivo Belgrano, en un partido crucial para mantener sus chances de avanzar.
Boca, que esta noche enfrenta a Independiente Rivadavia, atraviesa su peor racha histórica y los hinchas comienzan a perder la paciencia.
Argentina reaccionó después de un flojo primer tiempo y quedó a tiro de try, pero Nueva Zelanda aceleró en el cierre y logró un claro triunfo por 41-24. Una semana después se cruzarán en el José Amalfitani de Liniers.
La Pulga regresó tras su lesión y en solo 45 minutos fue decisivo: marcó un golazo y asistió a Luis Suárez en el 3-1 de las Garzas. El equipo de Mascherano quedó cuarto en la Conferencia Este.
El combinado argentino sueña con romper una racha negativa ante su gente y arrancar con el pie derecho ante los temibles neozelandeses.
Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica.
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.