Tras la salida del cepo: estos autos importados llegan a Argentina en 2025

La liberación del cepo cambiario en Argentina empieza a mostrar sus efectos también en el sector automotor. Tras una resolución oficial publicada por el Gobierno nacional, se confirmó el arribo de miles de vehículos importados que ingresarán al país este año con beneficios fiscales. Se trata de una medida que exime del pago del arancel del 35% a modelos que provienen de naciones sin tratados de libre comercio con Argentina.

El beneficio alcanza a vehículos híbridos y eléctricos, aunque no se aplicará a cualquier modelo. La condición es clara: el valor FOB del auto no puede superar los 16 mil dólares. Bajo esta premisa, más de 30 mil unidades ya fueron autorizadas, dentro de un cupo anual de 50 mil. Pese a que ese límite no fue alcanzado, el número de unidades confirmadas promete un impulso considerable para las concesionarias locales.

Qué marcas y modelos ingresarán al país

Entre los vehículos ya aprobados, destacan marcas chinas y europeas que ganan terreno en el mercado local. El modelo con mayor presencia será el BAIC BJ30, con 5.720 unidades confirmadas. Le sigue el Enoreve S/N, con poco más de 5 mil unidades. También figura el Ford Territory, con un cupo de 2.500, y el Fiat 600, que suma otras 2 mil unidades a la lista.

Completan el ranking modelos como el Lynk & Co 06 (1.987), el Haval Jolion Pro (1.850), el MG ZS (1.685), el Chery Tiggo 7 (1.550) y el Chevrolet S/N, con 1.250 unidades. En menor escala, también llegarán modelos como el MG 3, el Hyundai Bayon, el BYD Dolphin, el Renault Kwid, entre otros.

En cuanto a tecnologías, la mayoría de los vehículos habilitados son híbridos o completamente eléctricos. Esta decisión busca fomentar la transición hacia una movilidad más sostenible, algo que también responde a las tendencias del mercado global. A su vez, muchos de estos modelos están pensados para el uso urbano, con tamaños compactos y consumos reducidos.

A pesar de la apertura, no todo híbrido o eléctrico podrá ingresar con beneficios fiscales. La normativa es estricta respecto al precio FOB, que no debe superar los 16 mil dólares. Esta limitación busca evitar el ingreso de autos premium y enfocar el programa en vehículos de gama media o baja, más accesibles para los consumidores argentinos.

Otro punto clave es que los modelos aprobados deben contar con disponibilidad real para entrega. No se trata de simples proyecciones de importación: cada unidad que figura en la lista ya cuenta con autorización oficial para ingresar al país en el transcurso del año.

Impacto en el mercado local

La llegada de estos vehículos podría modificar el mapa del mercado automotor argentino. Si bien aún es pronto para medir el impacto real, la reducción de precios finales por la exención arancelaria podría generar una mayor competencia, especialmente en el segmento de autos urbanos. Además, se espera que estas importaciones despierten el interés de nuevos compradores, incentivando la renovación del parque automotor.

Al mismo tiempo, la medida podría contribuir a una mayor diversificación de marcas en el país. Firmas como BYD, Chery, MG o BAIC, poco conocidas hasta hace algunos años, comienzan a ganar presencia y a disputarle terreno a los fabricantes tradicionales.

El escenario, en definitiva, muestra señales de reactivación tras años de restricciones. Con más modelos en vidriera y precios potencialmente más bajos, los próximos meses marcarán si la apertura logra traducirse en más ventas y una renovación real del parque automotor argentino.

