Tras la clasificación ante Libertad, Armani, Montiel y Enzo Pérez hablaron de "sufrimiento, angustia y felicidad"

Tras el triunfo con clasificación incluida, Franco Armani se convirtió en la gran figura de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, tapando el penal decisivo que le permitió a su equipo avanzar a los cuartos de final. En este caso, el arquero, Gonzalo Montiel y Enzo Pérez, dialogaron con la prensa y destacaron la importancia de meterse en la próxima fase.

El arquero destacó la entrega y el carácter de sus compañeros: “Es una emoción muy linda. La realidad es que es un equipo luchador, aguerrido, sabíamos que iba a ser un partido igual que en Paraguay, pelotas largas, saltar a cabecear, peinar, como lo fue de una pelota parada, ellos se hacen fuertes de esa manera”.

Por su parte, Montiel coincidió en el analisis con el arquero de River y dijo: "Contento porque clasificamos, fue un partido muy duro, muy trabado de esos de Copa Llibertadores. Sabiamos que iba a ser así, con uno menos se nos hizo cuesta arriba"

Enzo Pérez destacó la importancia de haber clasificado en casa y con el apoyo de la gente: “El objetivo era pasar, más allá del rival, terminamos en casa con nuestra gente, y teníamos la obligación, como lo hecho de ante mano, de pasar de fase. La Copa Libertadores tiene esto, un poco de sufrimiento, angustia y felicidad, pasamos por todos los ámbitos en el transcurso de los noventa minutos, pero por suerte pudimos clasificar”.