El ex mediocampista del West Ham le puso punto final a su segundo ciclo en River. Tras llegar a buen puerto en las negociaciones, el oriundo de Ituzaingó ya viste los colores del elenco de Liniers.
Tras la clasificación ante Libertad, Armani, Montiel y Enzo Pérez hablaron de "sufrimiento, angustia y felicidad"
Tres de los jugadores claves que tiene el plantel 'Millonario' dialogaron con la prensa una vez finalizado el partido. Destacaron la importancia de meterse en la siguiente fase, de lo que costó jugar gran parte del partido con un hombre menos y en qué trabajar para mejorar para ser protagonistas en la Copa.Deportes22/08/2025
Tras el triunfo con clasificación incluida, Franco Armani se convirtió en la gran figura de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, tapando el penal decisivo que le permitió a su equipo avanzar a los cuartos de final. En este caso, el arquero, Gonzalo Montiel y Enzo Pérez, dialogaron con la prensa y destacaron la importancia de meterse en la próxima fase.
El arquero destacó la entrega y el carácter de sus compañeros: “Es una emoción muy linda. La realidad es que es un equipo luchador, aguerrido, sabíamos que iba a ser un partido igual que en Paraguay, pelotas largas, saltar a cabecear, peinar, como lo fue de una pelota parada, ellos se hacen fuertes de esa manera”.
Por su parte, Montiel coincidió en el analisis con el arquero de River y dijo: "Contento porque clasificamos, fue un partido muy duro, muy trabado de esos de Copa Llibertadores. Sabiamos que iba a ser así, con uno menos se nos hizo cuesta arriba"
Enzo Pérez destacó la importancia de haber clasificado en casa y con el apoyo de la gente: “El objetivo era pasar, más allá del rival, terminamos en casa con nuestra gente, y teníamos la obligación, como lo hecho de ante mano, de pasar de fase. La Copa Libertadores tiene esto, un poco de sufrimiento, angustia y felicidad, pasamos por todos los ámbitos en el transcurso de los noventa minutos, pero por suerte pudimos clasificar”.
Por pedido de la Justicia, Independiente no podrá jugar ante Platense en el Libertadores de AméricaDeportes22/08/2025
El impacto de los incidentes del duelo entre "Rojo" y la U de Chile fuera de la cancha llegó hasta la habilitación del reducto bonaerense.
Ya están los ocho clasificados. Con cuatro equipos argentinos, la caída del campeón Botafogo y duelos cargados de historia, la próxima ronda promete partidos vibrantes y de pronóstico reservado.
Gianni Infantino condenó enfáticamente la violencia y pidió “sanciones ejemplificadoras” por lo sucedido en AvellanedaDeportes21/08/2025
El presidente de la FIFA realizó un comunicado en el que se refirió a la violencia en el Libertadores de América. En el texto volvió a pronunciarse en contra de dichos actos y pidió fuertes sanciones para los responsables.
CONMEBOL emitió un comunicado de repudio por los hechos de violencia en Independiente - U de ChileDeportes21/08/2025
"La Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio", reza parte del texto. Además, confirma que "se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones
Barbarie en Avellaneda: "No fue una masacre con muertos porque Dios no lo quiso”
El periodista deportivo Damián "Tali" Iribarren relató por Aries el clima de violencia que se vivió en el estadio Libertadores de América. Negligencia, zona liberada y desidia.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.