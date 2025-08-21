Tras ratificar el veto, el Gobierno lanzará un programa de descuentos y reintegros para jubilados

El Ministerio de Economía fijó las fechas para a fin de año reprivatizar las centrales hidroeléctricas del Comahue. Mientras esté abierto el concurso, un banco público debe valuar las empresas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, adelantó que en los próximos días la ANSES lanzará un programa de beneficios destinado a los jubilados y pensionados.
La medida fue comunicada durante su discurso en el Council de las Américas y a un día de que el Congreso blindara el veto al aumento de 7,2% a los haberes previsionales.
“Impulsaremos en los próximos días el programa ‘Beneficios Anses’ para fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados, mediante descuentos y reintegros directos en sus cuentas, con acuerdos de los supermercados, las cámaras comerciales y otros rubros”, anunció Pettovello.
La titular de Capital Humano aclaró que los titulares de las jubilaciones y pensiones no deberán realizar ningún tipo de trámite.
De qué se trata el programa Beneficios ANSES
Del anuncio de Pettovello se puede inferir que el Gobierno rehabilitará el programa Beneficios ANSES. Se trata de un programa que estuvo vigente en la gestión de Alberto Fernández para que los jubilados y pensionados de ANSES tengan descuentos, beneficios o promociones en sus compras.
Funcionaba mediante descuentos aplicables en comercios adheridos en compras con la tarjeta de débito donde los titulares perciben sus haberes. Estos descuentos se aplicaban de manera automática y oscilaban entre el 10% y el 40% del monto total de tu compra.
Pettovello adelantó que la decisión busca "fortalecer el poder de compra" de los jubilados y pensionados en las compras en supermercados. Será mediante de descuentos y reintegros directos en sus cuentas.
Casi un mes después de autorizar su privatización, el Gobierno dio inicio al proceso para vender Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Lo hizo este martes a través de la Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Subsidios a servicios públicos caen 57% en un año mientras la tarifa cubre solo la mitad del costoEconomía19/08/2025
Electricidad, gas, agua y transporte concentran la mayor parte del gasto, con transporte representando casi el 40% del total.
“No nos podemos conformar con un dólar bajo los $1400” la advertencia de un economista
Jorge Paz advirtió que la falta de políticas de mediano y largo plazo del Gobierno Nacional podría derivar en crisis profundas a pesar de la estabilidad cambiaria actual.
Durante distintas exposiciones, en la Confederación Rural Argentina pidieron una reforma tributaria que permita quitar impuestos como Ingresos Brutos, el Inmobiliario Rural y el Impuesto al Cheque.
RIGI: Glencore invertirá USD 13.300 millones en San Juan y Catamarca
Los proyectos de minería de cobre de Glencore, en San Juan y Catamarca, se presentan en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y prometen un fuerte impulso al sector, destacó Luis Caputo en X.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.
En Diálogos.gob, el Ministro de Economía de la Provincia advirtió sobre la importancia de que el Estado nacional cuente con su Presupuesto 2026. “La base de la república es el Presupuesto”, señaló.
Emergencia en discapacidad y aumento a jubilados: ¿Cómo votaron los Diputados salteños?Política20/08/2025
En ambos puntos, Calletti, Outes, Vega y Estrada votaron en contra de los vetos. Mientras que los libertarios, Orozco, Zapata y Moreno, votaron a favor de sostener la decisión del Gobierno Nacional.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.