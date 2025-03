ADP le debe al IPS porque Provincia no le paga

Por Aries, el secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno provincial al revelar que hace tres meses no recibe los pagos de retenciones que corresponden a los afiliados. “Entonces, ¿hay problema financiero o no?”, cuestionó.

Mazzone detalló que la deuda de la Provincia con el gremio supera los 200 millones de pesos, lo que afecta directamente el pago al Instituto Provincial de Salud (IPS). “Yo hace dos meses que no le puedo pagar al IPS porque nosotros tenemos un coseguro”, afirmó, precisando que se adeudan 117 millones de enero y 106 millones de febrero.

El dirigente gremial dejó en claro que no pagará al IPS hasta que la Provincia no salde la deuda con el gremio. “Si paga la Provincia, le voy a pagar al IPS en la misma proporción que me pague”, remarcó, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de un conflicto mayor si no se encuentran soluciones inmediatas.

Además, Mazzone criticó la falta de comunicación por parte del Gobierno provincial. “No tengo por qué estar esperando que ni siquiera levanten el teléfono y te digan ‘tenemos tal problema, ¿cómo lo podemos solucionar?’”, reclamó.

Por último, advirtió que llevará el caso a la justicia si es necesario. “Lo que es de los afiliados es de los afiliados, así que si lo tengo que llevar a la justicia, lo voy a llevar”, sentenció.