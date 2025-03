Advierten que la falta de auditorías y controles profundizó la crisis en el IPS

En Pasaron Cosas, el diputado provincial, José Gauffin, expresó su preocupación por la situación financiera del Instituto Provincial de Salud (IPS) de Salta, denunciando un creciente déficit en los últimos años y criticando la gestión del actual gobierno provincial.

En ese sentido, Gauffin señaló que, durante la aprobación de las cuentas generales del ejercicio en noviembre, el oficialismo aprobó las cuentas en un acto rápido, en apenas media hora, a pesar de las "inconsistencias" que según él presentaba. "Nosotros las rechazamos porque había muchas inconsistencias en las cuentas generales. Es el balance y se aprobó en media hora", afirmó.

El legislador detalló que, desde que asumieron Gustavo Sáenz y la expresidenta del IPS, Gladys Sánchez, el déficit del instituto creció de manera alarmante. "Cuando asumieron, el déficit era del 1%. Al año siguiente subió al 10,67% y al año siguiente llegó al 15,76%. Esto lo dicen las propias cuentas del gobierno", aseguró Gauffin.

Gauffin cuestionó: "¿por qué no saltaron las alarmas? ¿Por qué el gobernador no intervino antes el IPS?". Además, destacó que los responsables de la administración, como el ministro de Economía y la sindicatura provincial, deberían haber alertado al gobernador sobre los problemas financieros del IPS, algo que, según Gauffin, no ocurrió. "La auditoría general de la provincia ni siquiera auditó correctamente el IPS desde 2015", agregó.

El diputado subrayó que el déficit acumulado en los últimos años no solo es un problema financiero, sino que afecta la calidad de los servicios de salud que se brindan a los salteños. "Con ese enorme déficit, la administración del IPS debería ser impecable, pero no lo es", concluyó Gauffin, instando al gobernador Sáenz a tomar medidas más profundas para solucionar los problemas del instituto.