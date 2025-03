Para Camisar, el mayor déficit de los argentinos es “la falta de ciudadanía"

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el abogado y exdiputado nacional Osvaldo Camisar realizó un análisis sobre la situación política y social del país, poniendo el foco en la relación entre el Estado y la ciudadanía, por lo que destacó la necesidad de organizar el Estado y fortalecer el sentido de pertenencia de los argentinos con las instituciones.

"Cómo no voy a ser consciente de la situación que tienen ciertos sectores de la población como los jubilados, la gente que está desempleada, pero también hay que tener en cuenta que hay que emprender un camino para organizar el Estado", afirmó Camisar.

"El déficit fundamental que tenemos los argentinos es la falta de ciudadanía. Independientemente de cuál sea la opinión sobre el conflicto entre ATE y el Estado, lo que me llama la atención es la indiferencia de la gente sobre ese conflicto, como si el Estado fuera una cosa aparte que no nos pertenece. Pero ahí hay un error conceptual grave", sostuvo.

Según Camisar, el problema radica en que la población no asume su rol activo dentro del sistema democrático. "El Estado no es el empleador, es el empleador indirecto. El empleador directo de los empleados del Estado somos todos nosotros y no puede ser que frente a ese conflicto nos pase por arriba, cualquiera sea la opinión", agregó.

A su entender, la falta de ciudadanía afecta la esencia misma del país. "Si no hay ciudadanos, no hay nación, y si no hay nación, tenemos problemas porque tampoco hay Estado. El déficit comienza cuando el Estado empieza a solucionar todo, estamos todos bajo el paraguas del Estado y el espíritu emprendedor desaparece", advirtió.

Asimismo, destacó el rol fundamental de la educación en la formación de ciudadanos comprometidos. "Se le privó a la gente de la posibilidad de desarrollar personalidades ciudadanas y la educación tendría que jugar un papel fundamental", reflexionó. En ese sentido, resaltó la importancia de la escuela pública en su propia formación: "Yo siempre digo que lo poco que soy se lo debo, además de a mis padres, a la escuela primaria. Si algo sé de escribir, es por mi profesora de letras. Si algo sé de historia, es por mi maestra de historia, soy un defensor de la escuela pública, y un defensor del país", concluyó.