Editorial Cara a Cara: ¿Qué está ganando Patricia Bullrich?

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Se puso a pensar usted en algún momento el país que tenemos? Sobre todo con la información. En lo que hace a los hechos, cómo se van presentando y cómo nos vamos olvidando rápidamente de cosas que pasaron no hace mucho tiempo atrás, un mes, sin ir más lejos.

En el último mes, que yo creo que ha sido el peor para el gobierno nacional, se presentaron algunas cosillas como las criptomonedas. Usted vio que eran todos los días, todos los canales, todos los medios trabajando con ese tema.

Despacito se fue diluyendo y de nuevo renació cuando se supo que la señora, Karina Milei cobraba para hacer las entrevistas con el presidente, era la que armaba todo. Siempre dijo Milei que ella era "el jefe" y él era el que obedecía. Bueno, eso estuvo en vigencia unos días hasta que de golpe apareció otra cosa, Bahía Blanca. Por supuesto, el país detrás de Bahía Blanca. Sabíamos los problemas de todos, sabíamos los problemas de dónde vivía la gente, qué le pasaba a la gente, la señora que se había quedado sin nada, el señor que le había llevado la casa, los que durmieron dos días en la terraza. Bueno, la información era toda y todos sabíamos de todo eso. Fueron pasando los días y vino el juicio de Maradona.

Nos fuimos al juicio de Maradona. Ya nos olvidamos de las criptomonedas y ya empezamos a debilitar la información en lo que hace a Bahía Blanca. Vamos con Maradona. Llegó la marcha de los jubilados, que fue nada más ni nada menos que el miércoles.

No tenemos tiempo de ir elaborando una cosa que ya empieza otra. Es como si nos olvidáramos de las cosas. Y parece que no tenemos memoria, entonces vamos siempre actualizando nuestra memoria a las cosas que van viniendo. Lo del miércoles fue realmente espantoso, por la actuación del gobierno, en primer término, así la analizo yo por lo menos. La señora Bullrich está cumpliendo su deseo de tener un ejército propio, con el cual poder amenazar a la gente tranquilamente, de disponer de unas fuerzas de seguridad monstruosas, de darse el lujo que a las siete de la tarde decir "hasta ahora la vamos ganando. ¿Qué era lo que estaba ganando" ¿La señora Bullrich? ¿Y será la cantidad de heridos que había? ¿Que la molieron a paros a la gente? ¿Será eso? La verdad que no lo sé. Pero ella decía a las siete de la tarde "la vamos ganando".

Claro, había 1.100 policías, jubilados serían 60, y el resto era gente que decían que eran barras bravas. ¿Las barras bravas a qué venían? "A destruir todo. Venían a matar", -así lo dijo ella-. Lo curioso es que hirieron de gravedad a un fotógrafo. No creo que las barras bravas hayan disparado un cartucho de gas lacrimógeno a un fotógrafo, se sabe que el disparo lo hizo un policía.

Varios heridos y 130 y pico detenidos. La indignación de la señora Bullrich y del gobierno nacional hoy fue contra la Jueza. ¿Por qué? Y porque la Jueza los dejó a todos en libertad. ¿Y por qué lo dejó en libertad la Jueza? ¿Porqué es caprichosa? Ahora le quieren presentar una denuncia en el Colegio de la Magistratura a la Jueza para ver si la pueden echar. Y la Jueza tiene un escrito muy claro. Dice que no sabia por qué había sido detenida la gente, no estaban ni los datos personales, ni los supuestos delitos por los que la policía los había detenido.

Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Todo el procedimiento está mal hecho. ¿Por parte de quién está mal hecho? Por la policía. ¿Y por qué la policía lo hizo mal? Porque le metieron presos al barrer. Fueron más de 130 personas, entre los que hay varios jubilados que terminaron muy mal. Curiosamente, no se vio a ningún barra brava que haya terminado mal. Parece que no habría tal cantidad de barras bravas. Además, los barras bravas son personas muy conocidas por la propia policía. Por lo tanto, es para no creerle mucho eso.

A mí me llamó la atención una frase de la señora Bullrich y el señor Francos también, uno de los encargados de salir en defensa del gobierno nacional, como lo hace habitualmente. Es el intérprete de Milei, dijo que la gente que se manifestó queria derrocar al Estado. ¿Por qué? Porque expresó maldad, expresó fuerza. Pero la fuerza la tenía el gobierno, ¿no? O sea, los camiones hidrantes que andaban por allí diciendo "vengan zurdos, vengan ahora". Pero esa frase no es de él, no es del camionero, es la frase del propio presidente de los argentinos que dijo que a los zurdos los va a perseguir y los va a encontrar y va a acabar con ellos.

Luego de la represión no hubo ningún mensaje del presidente, nada. Yo creo que acá sí hay un asesinato que se está cometiendo, y es por parte del gobierno nacional. ¿En qué consiste el asesinato? En pagarle 340 mil pesos por mes a un jubilado. Eso es un delito. Porque esa gente con 340 mil pesos por mes, usted lo pone dentro de una casa y no pueden vivir. Entonces lo están obligando a que se mueran. Eso es lo más dramático. No le alcanza para comer, no le alcanza para apagar la luz, no le alcanza para apagar el gas y no hablemos de que le alcance para los medicamentos. No hablemos de eso porque le cortaron todos los servicios del PAMI, cortaron los remedios oncológicos. ¿Usted sabe lo que son los remedios oncológicos para una persona que está con esa enfermedad? ¿Dónde va a parar? Y directamente a morirse. ¿Con qué? Con dolores, con sufrimiento.

Eso es un asesinato, lo que están haciendo es un crimen. La marcha de la semana que viene seguramente va a ser superior a la de esta semana. Se están enfrentando con un enemigo que no lo terminan de ver. Porque ese enemigo se va incrementando despacito. Empezó con la marcha de los estudiantes. Los gremios se dieron cuenta de que no se podía meter mucho porque la gente no les hacía mucho caso a los gremios. Pero están tocando lugares muy sensibles de la sociedad. Entonces, claro, ahí se prenden los que, en definitiva, más allá de que se aprovechen políticamente de esto o no, la verdad que yo no lo creo tan así, porque no hay ninguna asociación que los respalde a los hinchas de fútbol. Lo que están haciendo es seguramente defendiendo a un abuelito que tienen en la casa o la tía o la madre.

¿Quién no tiene un abuelo en la casa? si no es el abuelo, es el esposo del abuelo y así ¿no? O sea, hay un viejito en la casa y en todos lados. Bueno, esa gente se ve que hoy se hartó porque después de semejante represión, la gente espontáneamente, en la ciudad de Buenos Aires, empezaron, como hace unos años atrás, con los caserolazos y no me van a decir que esos son barra brava. Hoy hay un descontento con el gobierno nacional por todas estas situaciones que se van presentando.

Se acabó la honestidad de Milei se acabó la honestidad de la señora Karina Milei, se acabó la honestidad del señor Adorni, se está acabando la honestidad de varios, de Caputo ni hablemos, Santiago Caputo, el chico que maneja a Milei, según ellos, el responsable de los problemas de Milei y Luis Caputo ya es un timbero profesional, el Fondo Monetario Internacional lo hizo echar cuando estaba con Macri. Ahora está de nuevo y vuelve a endeudar a la Argentina. Nunca nadie dijo de verdad cómo se iba a pagar esa deuda. Yo no sé si usted es consciente de que hoy, cuando nace un chico en la maternidad ya nace debiendo 300 400 mil dólares de una deuda que nosotros no hemos asumido, no hemos visto ni una moneda de esa deuda.

Ahora el gobierno sigue empeñando el país, y le siguen dando plata, porque el negocio para ellos es la deuda, y los intereses de esa deuda que nunca se van a terminar de pagar, no les extrañe que un día nos pase lo que le pasó a Ucrania con EEUU. ¿Se acuerda el millonario financiamiento de EEUU para ayudar a Ucrania en su defensa contra Rusia? Hasta que llegó Trump y empezó a reclamar que Ucrania devuelva ese financiamiento, como Ucrania es un país devastado por la guerra, Trump reclama los minerales raros, la tierra de Ucrania.

Nosotros estamos hasta las manos con la deuda con el FMI, mucho más de lo que estuvimos mucho antes. ¿Qué le queda a la Argentina? La Patagonia, que curiosamente se incendió y esos terrenos ya pueden ser vendidos, también está el litio, el cobre en Salta, el oro. ¿Usted ve alguna otra forma de que Argentina cancele su deuda con el FMI? Ojalá alguien la diga, hasta ahora no sabemos ni cuánto se le debe, ni cuántos son los intereses que cobran de usura, ni cuánto se lo va a pagar, esa fue una de las discusiones en la Cámara de Diputados, en la que, entre otras cosas, dos Diputados se agarraron a las trompadas….

Los libertarios, entre ellos protagonizaron escenas de disputa para poder levantar una sesión que fue totalmente irregular, esa es la política que estamos viviendo hoy en nuestro país, día a día. Cada vez hay cosas más sorprendentes y nos vamos olvidando de otras.

Les cuento qué tenemos esta noche. Vamos a estar con la candidata presidenta del Colegio de Abogados, y usted se preguntará qué tienen que ver los abogados con Cara a Cara. Siempre tuvieron que ver, en los años que hago periodismo, siempre traté de mantener un diálogo fluido con los profesionales de las leyes para conocer su opinión sobre aspectos delicados que tienen un impacto en la sociedad. Esta noche tendremos a una de las candidatas para la presidencia, la Dra. Trinidad Arias Villegas, nos contará sus planes. Por otro lado, nosotros también tenemos nuestras propias elecciones, las legislativas en dos meses. Ya se presentaron las alianzas y los frentes. Hay 9 frentes y una alianza, en donde intervienen una inmensa cantidad de partidos. Hay más partidos políticos que chicos que van a la escuela, todavía no se presentaron las listas, las listas van a presentar la semana que viene, vamos a conversar esta noche, sobre el panorama electoral en Salta con Néstor Sánchez, periodista de muchos años en nuestra provincia, muy respetado por cierto, por lo tanto, los invito a nuestra presentación y comenzamos."