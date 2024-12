El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, lanzó críticas al gobierno nacional por su falta de apoyo en materia sanitaria y subrayó las prioridades para su cartera en 2025.

En diálogo con Aries, destacó que se enfocará en reforzar la infraestructura hospitalaria, la educación sanitaria y la renovación del parque automotor. Sin embargo, reconoció que los avances en 2024 estuvieron condicionados por decisiones económicas de la nueva administración de Javier Milei. “Tuvimos que elegir entre medicamentos o ladrillos, y elegí medicamentos. No puedo permitir que un paciente de cáncer se quede sin tratamiento”, explicó.

Mangione cuestionó el rol del Ministerio de Salud de la Nación y sugirió que su función se limita a la supervisión. “Nación se predica como un rector que solo controla. Les digo: no sean más Ministerio de Salud, conviértanse en un programa de salud porque no ayudan en nada. No sé qué me pueden venir a enseñar a mí sobre cómo manejar Santa Victoria Este, un lugar que nunca visitaron”, espetó.

Además, el ministro hizo un llamado a las autoridades nacionales para que conozcan la realidad del interior del país. “Quiero que se suban a la camioneta, que se llenen de tierra hasta las pestañas, que vean lo que se vive, cómo se come y cómo vivimos. No pueden salir en publicidades diciendo que trajeron soluciones cuando no han hecho nada”, manifestó.

Para 2025, Mangione se comprometió a fortalecer la salud pública en cada rincón de la provincia, priorizando un enfoque federal pregonado por el gobernador Gustavo Sáenz. “El mandato del gobernador es claro: queremos una salud igualitaria en todo el territorio. Vamos a trabajar para lograrlo, a pesar de la falta de apoyo de Nación”, concluyó.