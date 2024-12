En diciembre, “el ticket promedio mostró un pequeño aumento”

La suba de precios de diferentes productos desaceleró en los días previos a las fiestas de fin de año según el relevamiento de consultoras privadas y perfila un diciembre que terminaría con una inflación igual o levemente superior al 2,4% de noviembre, completando para todo 2024 un panorama de reducción en la tasa de inflación anual inferior al 120%, casi 100 puntos por debajo del 211% en el que cerró la inflación del año pasado.

Por Aries, el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, remarcó que la “la gente, cuando entra a un negocio sabe que va a comprar, cuánto va a gastar y como va a pagar. El ticket promedio se mantiene estable con un pequeño aumento” explicó.

En ese sentido, “los precios son más reales y los fabricantes no pueden justificarse con la inflación por los altos costos. En diciembre no hubo aumentos de precios, pero queda analizar los alquileres e impuestos y servicios para tener números de referencia” agregó y afirmó que la forma de comprar de la sociedad ha cambiado, ya que se abastecen para el día a día y no para “stockearse” como en meses anteriores.

Por otro lado, partir de este lunes, el Impuesto PAIS, que recargaba las compras y pagos en dólares, desaparece oficialmente. Esta medida impacta de lleno en las compras en el exterior, viajes y servicios internacionales. Herrera aseguró que esta medida no preocupa al sector, sino que el verdadero problema recae en el contrabando de mercadería. “Las compras internacionales son para personas con una determinada capacidad económica, pero el contrabando es accesible para el 60% de la gente y competimos directamente con esto” sostuvo. U1223B-2