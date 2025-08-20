Buscan modernizar el sistema para la renovación del Boleto Gratuito del interior

Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
En esta oportunidad se pondrá en marcha un nuevo sistema de renovación automática para el ciclo 2026 para estudiantes de la ciudad de Orán y Tartagal. Las escuelas deberán informar los alumnos que cumplen con los requisitos para acceder a la renovación automática.Salta20/08/2025
La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), coordina acciones con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y los directivos de las escuelas de nivel primario y secundario del interior de Salta, para la modernización del sistema con el objeto de agilizar automáticamente el otorgamiento del beneficio del Boleto Gratuito.
En esta oportunidad la renovación automática será para los estudiantes que asisten a escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Orán y Tartagal.
A partir de esta actualización, los estudiantes de nivel primario y secundario que hayan accedido al beneficio en 2025 y cuenten con el estado académico para cursar el año siguiente, serán automáticamente admitidos para continuar con el boleto gratuito en 2026, sin necesidad de volver a presentar documentación.
Para que esto se pueda concretar, cada institución educativa informará sobre los estudiantes renovantes que cumplan con esos requisitos.
Este procedimiento será coordinado con el equipo técnico de la AMT que realizará visitas a las instituciones educativas para informar a los directivos y coordinar el envío de los listados. Por ello se dispuso del siguiente cronograma:
Lunes 25 de agosto: Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran.
Martes 26 de agosto: Ciudad de Tartagal.
El subsecretario de Bienestar Animal alertó sobre los riesgos sanitarios de la situación pero sobre todo por la gran cantidad de animales callejeros, por lo que se continúa concientización sobre la adopción.
Este miércoles será el penúltimo encuentro de esta propuesta informativa de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Se transmitirá en vivo, desde las 19, por la cuenta de Facebook y el canal de Youtube del Gobierno de Salta.
Fue un trabajo conjunto de Bomberos de la Policía, la Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios y áreas municipales.
El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que el viernes se registrarán fuertes vientos del oeste y el fin de semana llegará un marcado descenso térmico con mínimas cercanas a cero grado.
Martín Van Dam, de la consultora Ciudadana Comunicación, analizó los recientes aumentos en el precio del combustible y su relación con la inflación, y señaló que, en realidad, el costo de la nafta subió por encima de los precios en general.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.
El director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, señaló que las fallas se registraron hace varios días repercutiendo en los operativos del organismo.
El candidato a senador por Fuerza Patria aseguró que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestionó la postulación de Flavia Royón, exfuncionaria del actual Gobierno, en una lista opositora.
