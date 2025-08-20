Penúltimo Diálogos.Gob: Hoy es el turno del ministro de Economía, Roberto Dib Ashur

Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
Este miércoles será el penúltimo encuentro de esta propuesta informativa de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Se transmitirá en vivo, desde las 19, por la cuenta de Facebook y el canal de Youtube del Gobierno de Salta.Salta20/08/2025
Esta tarde se desarrollará el penúltimo encuentro de esta edición informativa de la Secretaría de Prensa y Comunicación, con la entrevista al ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur.
Será transmitida en vivo, a partir de las 19, por https://youtube.com/live/h5NhUmKgR9o?feature=share y https://www.facebook.com/GobiernodeSalta y, la cuenta de Facebook y el canal de YouTube del Gobierno de la Provincia.
La entrevista al ministro Dib Ashur estará a cargo de los periodistas Juan Manuel Abdala, director de Radio Profesional y Cadena 365 y conductor de esa radio y Somos Salta y Luis Alderete, conductor de uno de los programas de Cableexpress Salta.
Diálogos.gob es una propuesta de la Secretaría de Prensa y Comunicación para conocer más y difundir la gestión del Gobierno de Salta. Son invitados a participar periodistas de diferentes medios de la provincia. El primer entrevistado fue el gobernador Gustavo Sáenz.
El Gobierno sumó esta nueva herramienta de comunicación y la pone a disposición de los salteños de toda la provincia, quienes podrán unirse a la charla a través de los canales mencionados.
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
El subsecretario de Bienestar Animal alertó sobre los riesgos sanitarios de la situación pero sobre todo por la gran cantidad de animales callejeros, por lo que se continúa concientización sobre la adopción.
Fue un trabajo conjunto de Bomberos de la Policía, la Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios y áreas municipales.
El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que el viernes se registrarán fuertes vientos del oeste y el fin de semana llegará un marcado descenso térmico con mínimas cercanas a cero grado.
Martín Van Dam, de la consultora Ciudadana Comunicación, analizó los recientes aumentos en el precio del combustible y su relación con la inflación, y señaló que, en realidad, el costo de la nafta subió por encima de los precios en general.
Con un acto conmemorativo y celebraciones internas, la institución reconoce su trayectoria en la asistencia sanitaria de alta complejidad.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.