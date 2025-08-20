Penúltimo Diálogos.Gob: Hoy es el turno del ministro de Economía, Roberto Dib Ashur

Este miércoles será el penúltimo encuentro de esta propuesta informativa de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Se transmitirá en vivo, desde las 19, por la cuenta de Facebook y el canal de Youtube del Gobierno de Salta.

Salta20/08/2025

103353-ciclo-dialogosgob-entrevista-al-ministro-de-economia-y-servicios-publicos-roberto-dib-ashur

Esta tarde se desarrollará el penúltimo encuentro de esta edición informativa de la Secretaría de Prensa y Comunicación, con la entrevista al ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur.

Será transmitida en vivo, a partir de las 19, por https://youtube.com/live/h5NhUmKgR9o?feature=share y  https://www.facebook.com/GobiernodeSalta y, la cuenta de Facebook y el canal de YouTube del Gobierno de la Provincia. 

La entrevista al ministro Dib Ashur estará a cargo de los periodistas Juan Manuel Abdala, director de Radio Profesional y Cadena 365 y conductor de esa radio y Somos Salta y Luis Alderete, conductor de uno de los programas de Cableexpress Salta.

Diálogos.gob es una propuesta de la Secretaría de Prensa y Comunicación para conocer más y difundir la gestión del Gobierno de Salta. Son invitados a participar periodistas de diferentes medios de la provincia. El primer entrevistado fue el gobernador Gustavo Sáenz.

El Gobierno sumó esta nueva herramienta de comunicación y la pone a disposición de los salteños de toda la provincia, quienes podrán unirse a la charla a través de los canales mencionados.

