Fin de semana con vientos fuertes y brusco descenso de temperaturas en Salta

Por Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que desde este jueves y hasta el viernes se registrarán fuertes vientos en toda la provincia, desde el centro hasta el norte. Según explicó, el viernes se podría registrar el fenómeno conocido como efecto sonda, característico del viento proveniente del oeste.

“Va a ser un día ventoso y se espera que haya efecto zonda, el famoso viento del sector oeste”, precisó Escobar, quien adelantó que por ahora no se esperan lluvias significativas.

El especialista también anticipó un brusco descenso de las temperaturas para el sábado. Mientras que el viernes las máximas podrían superar los 29 grados, el sábado se estima que los registros se ubiquen entre 12 y 14 grados, marcando un cambio climático muy pronunciado. “La mínima para el sábado podría rondar los cinco grados”, agregó.

Para el domingo, las máximas se mantendrían en torno a 14 o 15 grados, con cielos mayormente despejados, pero las mínimas podrían llegar a cero grado, generando heladas matinales. Escobar recomendó a la población estar atenta y abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día.

Por otro lado, el especialista explicó que las ráfagas registradas este martes fueron producto de un núcleo frío que permanecía flotando en el océano Pacífico hasta que los vientos lo transportaron a través de la cordillera y lo impulsaron hacia el país.

“El sistema, que antiguamente se conocía como ‘gota fría’ y que algunos servicios meteorológicos denominan DANA, ingresó al territorio salteño alrededor de las cinco de la mañana, generando vientos del sector noroeste con mucha violencia”, indicó Escobar.