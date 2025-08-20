Fin de semana con vientos fuertes y brusco descenso de temperaturas en Salta

Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que el viernes se registrarán fuertes vientos del oeste y el fin de semana llegará un marcado descenso térmico con mínimas cercanas a cero grado.Salta20/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que desde este jueves y hasta el viernes se registrarán fuertes vientos en toda la provincia, desde el centro hasta el norte. Según explicó, el viernes se podría registrar el fenómeno conocido como efecto sonda, característico del viento proveniente del oeste.
“Va a ser un día ventoso y se espera que haya efecto zonda, el famoso viento del sector oeste”, precisó Escobar, quien adelantó que por ahora no se esperan lluvias significativas.
El especialista también anticipó un brusco descenso de las temperaturas para el sábado. Mientras que el viernes las máximas podrían superar los 29 grados, el sábado se estima que los registros se ubiquen entre 12 y 14 grados, marcando un cambio climático muy pronunciado. “La mínima para el sábado podría rondar los cinco grados”, agregó.
Para el domingo, las máximas se mantendrían en torno a 14 o 15 grados, con cielos mayormente despejados, pero las mínimas podrían llegar a cero grado, generando heladas matinales. Escobar recomendó a la población estar atenta y abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día.
Por otro lado, el especialista explicó que las ráfagas registradas este martes fueron producto de un núcleo frío que permanecía flotando en el océano Pacífico hasta que los vientos lo transportaron a través de la cordillera y lo impulsaron hacia el país.
“El sistema, que antiguamente se conocía como ‘gota fría’ y que algunos servicios meteorológicos denominan DANA, ingresó al territorio salteño alrededor de las cinco de la mañana, generando vientos del sector noroeste con mucha violencia”, indicó Escobar.
El subsecretario de Bienestar Animal alertó sobre los riesgos sanitarios de la situación pero sobre todo por la gran cantidad de animales callejeros, por lo que se continúa concientización sobre la adopción.
Este miércoles será el penúltimo encuentro de esta propuesta informativa de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Se transmitirá en vivo, desde las 19, por la cuenta de Facebook y el canal de Youtube del Gobierno de Salta.
Fue un trabajo conjunto de Bomberos de la Policía, la Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios y áreas municipales.
Martín Van Dam, de la consultora Ciudadana Comunicación, analizó los recientes aumentos en el precio del combustible y su relación con la inflación, y señaló que, en realidad, el costo de la nafta subió por encima de los precios en general.
Con un acto conmemorativo y celebraciones internas, la institución reconoce su trayectoria en la asistencia sanitaria de alta complejidad.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.