Preocupa en Salta el aumento de contrabando de perros de raza: "Adopta, no compres"

Por Aries, el subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, advirtió sobre el creciente contrabando y venta ilegal de perros de raza en la provincia de Salta, un fenómeno ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación.

Peretti explicó que la importación y exportación de animales requiere cumplir estrictos requisitos sanitarios para prevenir enfermedades zoonóticas que puedan afectar a la población humana y a otros animales. “Cuando ingresan perros al país o los llevamos al exterior, debemos cumplir ciertos requisitos sanitarios para evitar complicaciones de enfermedades que puedan ser transmitidas o ser zoonóticas”, señaló.

Entre las razas más involucradas en el contrabando, el funcionario mencionó al bulldog francés, bulldog inglés, cocker spaniel, husky, pastor belga malinois y, especialmente, el pug. “Se tomó conciencia tanto en la parte pública como en la privada, y la política que promovemos es clara: no compres, adopta”, afirmó.

Peretti destacó que Salta cuenta con una gran cantidad de animales en situación de calle y que las políticas de adopción buscan frenar la sobrepoblación. “Los animales, ya sean de raza pura o mestizos, brindan el mismo cariño. Son seres sintientes que ofrecen afecto incondicional”, subrayó.

“Estamos viendo muchos casos de animales con problemas sanitarios que, al ser incorporados, terminan enfermando a otros animales”, concluyó Peretti, enfatizando la importancia de la adopción responsable y de respetar los controles sanitarios para proteger tanto a las mascotas como a la comunidad.