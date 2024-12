“Ser pobre trae mayores problemas al corazón que el tabaquismo”

Por Aries, el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, Ricardo León De La Fuente afirmó que, en Salta, uno de los factores determinantes de las enfermedades de corazón es la situación económica, social y cultural de las personas.

"En Salta, el determinante socioeconómico es un factor de riesgo para enfermedades cardiacas y se suma al tabaquismo, diabetes, entre otros” aseguró y explicó que el dato surge de su tesis doctoral, realizada en el 2010 en conjunto con la Universidad de Noruega.

“El ser pobre, no tener educación y no tener un sustento cultural adecuado es determinante y trae mayores problemas de salud” sostuvo y agregó que, si bien la investigación se realizó en el pasado, la situación, actualmente no cambió y, “es más, a nivel país se replicaron estudios que dan cuenta de lo mismo”.