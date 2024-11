Nación no cumplió con el envío de vacunas y retiró apoyo contra el dengue: “solo asesoran”

Por Aries, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione lamentó el hecho de que Nación no cumpla con lo que se promete y, agravando la situación, ahora solamente brindará “asesoría”.

“Nos cerraron vectores a cargo de Nación para bloqueos de contagios de dengue en pleno brote, 41 personas fueron dadas de baja, el centro nutricional de investigación también fue dado de baja, dejando 13 profesionales a la deriva, directamente se están lavando las manos completamente en todo” aseguró.

El ministro sostuvo que, durante la última reunión en la que participó, los funcionarios se comprometieron a enviar las vacunas faltantes contra el dengue y, hasta el momento, no se cumplió con ese acuerdo. “Me respondieron que, de ahora en más, van a ser asesores y la verdad que no voy a permitir que me digan desde Buenos Aires como manejar Santa Victoria Este porque no conocen y no saben de la realidad de Salta, solo se basan en el recorte y, con números, puedo demostrar que somos muy eficientes” arremetió.

En ese sentido, el ministro marcó que los funcionarios de Nación solamente salen “en la fotito” junto con fundaciones, por lo que no podrían asesorar con eficiencia el sistema de Salud de la provincia. “Gastamos 70 millones para ellos vengan y eso no se dice. Tampoco nadie habla de las cosas buenas que se hacen y el sistema sanitario mejoró un monto y aún falta mucho”.

Respecto a la prórroga de la emergencia sociosanitaria aprobada por la Cámara de Diputados salteña que contempla a los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, Mangione afirmó que, en parte, se debe a que “Nación desapareció totalmente”.