La Caja se despegó de las acusaciones a Romani, y el abogado contraatacó con una carta documento

El Dr. Eduardo Romani, extesorero de la Caja de Abogados de Salta, expresó su malestar por las declaraciones recientes del Dr. Juan Casabella Dávalos, quien, según Romani, se identificó como representante de la entidad en un proceso judicial en curso, pero ha sido desautorizado por la misma. Romani indicó que, de acuerdo con la última comunicación oficial de la Caja, Casabella Dávalos no posee ninguna representación oficial, un hecho que, a su juicio, genera confusión en el marco de la causa contra el excajero Sergio López.

Romani, quien emitió una carta documento en las últimas horas solicitando aclaraciones, puntualizó que las palabras de Casabella Dávalos tocaron temas personales y familiares que, según él, van más allá del ámbito profesional y afectan su honorabilidad. “No puedo permitir que se siga hablando livianamente de mi persona y de mi familia. Esto ha llegado al punto en que incluso mi hija ha sido objeto de comentarios infundados”, expresó Romani en Cara a Cara, programa conducido por el periodista Mario Ernesto Peña.

La Caja de Abogados de Salta emitió, por su parte, un comunicado en el que desvincula a Casabella Dávalos de cualquier rol representativo en la institución, subrayando que las manifestaciones realizadas no corresponden a una posición oficial de la Caja ni fueron autorizadas por sus autoridades.

El extesorero también enfatizó que fue durante su gestión que se descubrieron presuntas irregularidades contables que motivaron la denuncia contra el excajero Sergio López, acusado de haber cobrado y anulado recibos en la Caja de Abogados, hecho que provocó un faltante millonario, y por el cual será llevado a juicio oral y público. Romani aclaró que él no poseía autoridad de auditoría, ya que esta responsabilidad corresponde a otros sectores de la Caja. “La justicia debe actuar, pero no podemos tolerar acusaciones sin sustento, especialmente cuando se hacen a título personal y no desde la entidad”, sostuvo.

Finalmente, Romani reiteró su intención de colaborar con la justicia para aclarar su rol y las decisiones adoptadas en su gestión, defendiendo la honorabilidad y transparencia de su trabajo en la Caja de Abogados. “Esta es una cuestión de ética, y la Caja, como institución, merece una gestión profesional sin ambigüedades”, concluyó.