¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy venía pensando, mientras venía para el canal, qué pasaría si en algún momento de nuestra historia, un día como hoy, 17 de octubre, se hubiese instituido el Día de la Lealtad. Porque en ese momento, seguramente, cuando lo pedía Perón, o lo pedía la clase peronista o el sector obrero, bueno, a lo mejor no tenía las connotaciones que tiene hoy.

La lealtad fue siempre la misma, lo que pasa que con el tiempo se fue desgastando. Y le quedó precisamente esto al Partido Justicialista. Ahora, el Partido Justicialista hoy, recordar lo que es la lealtad, indudablemente que le tiene que costar trabajo, pero como le tiene que costar trabajo al Partido Justicialista, también le tendría que costar trabajo a todos los partidos políticos si el Día de la Lealtad sería para todos los políticos, ¿no? Porque están más o menos todos en la misma situación. O sea, hoy la lealtad en la política prácticamente no existe. Ahora, ustedes, seguramente algunos, los que tienen algunos años, recuerdan qué pasó en ese momento. Ustedes acuérdense que Perón venía de ser Ministro del Bienestar Social de la Nación. La propia dictadura de la que él formaba parte lo detuvo, en un esfuerzo por quitarlo del camino, porque su carisma entre los trabajadores no dejaba de crecer. La gente salió a la calle reclamando su libertad y tuvieron que liberarlo de inmediato. Un año después Perón se convertía en Presidente de los argentinos.

Ese día que lo liberaron, salió al balcón, cuando lo llevaron a la Casa Rosada, habló, y habló ante una multitud que yo creo que hoy no podría conseguirla ningún político, no sé si solamente la Argentina, yo me atrevería a decirle que es mucho más, pero ustedes los van a poder juzgar junto conmigo.

Qué increíble. Pensar que de esto pasó hace 79 años. Reviviendo todo esto que se dice, se hablaba y se decía en un discurso, le da un aliento a la gente que lo está escuchando. Porque le habla a la gente, le dice qué puede hacer la gente, le dice salgamos a trabajar, a los trabajadores, la parte obrera. Y yo que recuerdo, por lo menos la historia lo marca así, hay dos mensajes que son símbolos de nuestro país. El mensaje este de Perón, que fue allá por el año 45, y el del año 83 después, el mensaje de Alfonsín, que son mensajes alentadores directamente a la gente, invitando a la gente que se una a un proyecto, invitando a la gente que hagan algo por el país.

No sé si lo vamos a volver a ver, lamentablemente. Estamos, me parece, muy lejos de esa situación y de esos conceptos.

Le digo qué tenemos para esta noche. Usted sabe que la Cámara de... La Cámara de Abogados de nuestra provincia sufrió una situación que podría ser una situación normal en cualquier cosa que maneje plata. Un cajero que se quedó con plata. Este es el principio de la noticia. Un cajero que se quedó con plata. El cajero está detenido. ¿Qué hacía este cajero? Depositaban los abogados para caja de previsión y este señor ingresaba el recibo y después lo anulaba. Y se quedaba con el dinero. Así, para contárselo a grandes rasgos, es la situación. Bueno, esto se descubrió dentro de la caja. Lo descubrió la actual comisión. Mejor dicho, lo está ampliando la actual comisión. La anterior parece que lo había descubierto. Y este señor fue denunciado y está ante la justicia.

Lo curioso de esto es que apareció en el medio la Fiscal de Delitos Económicos Complejos, la Dra. Salinas Odorisio. ¿Y qué pidió con este juicio? Pidió un juicio abreviado. El juicio abreviado es un juicio que se juntan las partes, se arregla la situación. Vos robaste tanto, ¿Cómo lo vas a devolver? Firma un papel y se termina todo. Eso sería, para mí, un juicio abreviado. Pero, sin embargo, las actuales autoridades no se quedaron con eso. Dijeron, vamos a hacer una auditoría. Vamos a ver cuánto es lo que se ha llevado este señor. Y comenzaron la auditoría. La auditoría, ¿Qué desprende? Que este era un movimiento que lo venía haciendo bastante tiempo, que llamó poderosamente la atención esta corporación prácticamente que estaba armada, en la cual sería parte la fiscal, la Dra. Salinas Odorisio. Y dijeron, no, no aceptamos el juicio de esta forma. Queremos que vaya a juicio. Lo curioso de esto es que el Ministerio Público denuncia públicamente en su página que a pedido de la fiscal se va a hacer el juicio. Bueno, esto trajo un poco de resquemores dentro de las huestes del señor Romani, que era el anterior presidente. Y de allí en adelante empezó a aparecer algo de dinero y algunos recibos que estaban hechos aparecieron de otra forma. Y parece que hubo un movimiento ahí importante donde esta corporación, que es una corporación judicial, no quería demostrar todo lo que pasaba. Pero además hay otras cosas. Hay edificios en el medio, hay alquileres en el medio, hay construcciones en el medio, hay escribanos en el medio.

Parece que la situación es mucho más compleja de lo que en principio parece. Lo que sí llama la atención poderosamente en este tema de la justicia es la actuación de la Dra. Salinas Odorisio. Yo siempre tuve un buen concepto de ella, porque le ha tocado actuar. Pero me parece que acá cuidó más la parte corporativa, de que no se conozca nada de lo que pasaba dentro de la caja de los propios abogados que de lo que manda la justicia. Esto lo vamos a hablar en la noche de hoy con el abogado de la causa por parte de la Caja, el Dr. Casabella Dávalos. Vamos a estar con él en un minuto nada más.

Y después vamos a estar hablando de un tema que, a pesar de que va a llevar un año ya en el cargo, yo todavía no alcancé a definirlo al actual intendente. La verdad que es un hombre que ganó cómodamente la elección. ¿Con qué la ganó? Y la ganó con la gestión que venía haciendo antes en su candidatura. Además, era un municipio que estaba totalmente destrozado por la señora Betina Romero, así que no era tan difícil ganarlo, o la diferencia de votos que sacó Emiliano Durán fue realmente muy grande, fue casi un 20%. Ahora, ¿usted lo conoce en profundidad, al señor Emiliano Durán? Yo no lo conozco en profundidad. O sea, sí me parece una persona muy trabajadora, lo conozco a través de los medios de comunicación, tiene una página que es un éxito, estamos hablando de la página en internet. Pero, ¿Cuáles son sus ambiciones? Porque la gestión la lleva adelante en forma brillante. Si la parte política, ¿está trabajando la parte política Emiliano Durán? ¿Debería hacerlo o no? Porque el año que viene, el 4 de mayo, están las elecciones, que son las elecciones intermedias, donde hay nada más ni nada menos que 9 diputados por la capital y hay 10 concejales que se renuevan por la capital. ¿Él va a asumir la responsabilidad política de esos cuadros, o va a pasar como en la elección anterior, como era él un desconocido para la política activa, los puso, los eligió, me parece, el propio gobernador. Ahora, ¿Cuáles son las ambiciones que tiene Emiliano Durán en política? ¿Es quedarse con esto, ganar esta elección, oponer los candidatos y armar un cuadro político que sea interesante para él mismo, para la próxima reelección, y por si tiene alguna vez las ganas o las posibilidades de ser gobernador de la provincia?

Para eso hace falta política, no solamente gestión. Se lo vamos a preguntar esta noche. Yo esa duda la tengo y quería sacármela delante de todos ustedes. Le cuento la verdad. Así que esta noche lo vamos a tener y vamos a poder ampliar con él sobre todas estas dudas que se me plantean, por lo menos a mí y yo creo que a usted también.