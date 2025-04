Nación mandaba a salteños a auditarse a 900 km de distancia

En diálogo con Aries, el ministro de Salud, Federico Mangione, expresó su desacuerdo con la metodología implementada por el gobierno nacional para realizar auditorías a personas con discapacidad en comunidades originarias del norte provincial. Según contó el titular de la cartera sanitaria provincial, se pretendía que pacientes de áreas remotas viajaran largas distancias para ser evaluados.​

"Habían contratado una empresa que es de Jujuy para hacer la auditoría y teníamos, para que se den una idea, un paciente que vive en Los Toldos y tenía que ir a Santa Victoria Oeste para hacerse la auditoría. Son 900 km en total", explicó Mangione, enfatizando las dificultades geográficas y logísticas que esto implica.​

El ministro subrayó la falta de conocimiento del territorio por parte de las autoridades nacionales al planificar estas auditorías. "Comprendo que la gente no sabía ni dónde quedaba Los Toldos, no tenía idea cómo era Santa Victoria Oeste. No sabían cómo es el terreno, ellos piensan que tenemos autopista por todos lados", criticó.​

Tras gestiones provinciales, se logró suspender temporalmente las auditorías debido a la reciente catástrofe natural. "Logramos frenar y suspender por esta catástrofe natural que no se hagan las auditorías", informó Mangione, quien aclaró que no se oponen a las auditorías en sí, sino a la forma en que se estaban llevando a cabo.​

El ministro también destacó la intervención del gobernador y la necesidad de proteger a las poblaciones vulnerables. "La semana pasada logramos frenar un gran problema por intervención también del gobernador que estuvo haciendo las tratativas", cerró.