Camisar sobre el gobierno de Milei: "Hay reformas positivas, pero los decretos preocupan"

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el abogado y exdiputado nacional Osvaldo Camisar, realizó un análisis crítico del gobierno de Javier Milei, donde destacó algunos aspectos positivos y señaló cuestiones que generan controversia en el ámbito institucional y judicial.

"Si tengo que decir un mérito de este gobierno es que puso en la mesa de discusión temas que antes eran tabúes, entonces la discusión va mucho más allá del acierto o errores de algunas medidas", sostuvo Camisar.

El abogado destacó que "las modificaciones y lo que se proyecta y lo que ya se hizo respecto al derecho privado, sobre todo al derecho contractual, como suprimir muchas regulaciones innecesarias, trámites innecesarios, me parece que es un aire fresco en la legislación".

Sin embargo, también expresó su preocupación por ciertas decisiones institucionales del gobierno. "Tengo un ADN radical, que somos fundamentalmente institucionalistas. No me gustan los DNU, salvo casos excepcionales. No me gusta la designación de jueces por decreto", afirmó y, en esa línea, criticó la actitud del Dr. Ariel Lijo, quien, según él, "traicionó" la confianza del presidente al condicionar su aceptación del cargo; mientras que respecto a la designación del Dr. García Mancilla, Camisar reconoció sus méritos académicos y consideró que "merecía tener inmediatamente la aprobación del Senado".

Finalmente, el exdiputado realizó un análisis histórico de las políticas económicas del país y las consecuencias de decisiones pasadas en el Banco Central. Recordó que durante el gobierno de Néstor Kirchner se utilizó la reserva del Banco Central para pagar la deuda con el FMI, lo que debilitó la institución y generó consecuencias económicas como la inflación y la devaluación de la moneda. "Ahora lo que se trata de hacer es tratar de recapitalizar al Banco Central", concluyó.