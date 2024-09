Incendios forestales: rige alerta extrema en Capital y Anta

Cristian Aguilera, responsable de prensa de la Policía de Salta, en Aries, brindó detalles sobre la ardua labor que están realizando los Bomberos de la provincia para controlar los incendios forestales en La Caldera. "Desde la jornada de ayer, aproximadamente a las 9 de la mañana, el personal de Bomberos se encuentra trabajando en la zona de Vaqueros, primero en el cerro Varnet, donde se encontraban los focos de incendio más grandes", explicó Aguilera, resaltando que se trató de una tarea que duró toda la mañana.

El esfuerzo de los bomberos no se detuvo allí, ya que por la tarde se trasladaron al cerro San José, en la misma localidad de Vaqueros. "Hablamos de una tarea que llevó horas de trabajo y terminó aproximadamente a la 1 de la mañana, donde se pudo sofocar la totalidad de los incendios", agregó Aguilera. Hoy, el personal de Bomberos volvió a la zona para hacer un relevamiento y determinar la superficie afectada, además de verificar si persisten focos activos, agregó.

No se registraron viviendas afectadas ni personas lesionadas, y no fue necesario evacuar a ningún habitante de la zona. "Gracias a Dios no tenemos registro de viviendas siniestradas ni personas lesionadas", afirmó, subrayando que el trabajo se concentró en áreas rurales.

Por último, Aguilera advirtió sobre la situación crítica en otras zonas de la provincia: "Tenemos la zona de Capital y Anta con un índice alto, así que estamos con precauciones extremas para evitar cualquier eventualidad".