Editorial Cara a Cara: "La realidad que construyen los medios y la nuestra"

“¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Qué vertiginoso que es nuestro país. Uno tiene preparado un tema, el día martes empezamos ya con la producción a trabajar en un tema, y llega el jueves y cambia todo. ¿Y qué lo cambia? Y la realidad.

Corriente era la vedette de la información. Había seis canales transmitiendo las 24 horas del día, todos los días los pormenores de la desaparición de Loan Peña. Claro, con lecturas, que son las que hacemos habitualmente los periodistas, los que estamos en provincias como la nuestra, que son provincias de frontera, y hacemos una lectura enseguida. En Salta, este año han desaparecido 12 personas. ¿Y dónde están? Trata de personas. Eso no hay ninguna duda.

Nunca se encontró a ninguno responsable de redes. Cuando hay un crimen, hay evidencias de, los cuerpos dejan evidencias, pero cuando se venden personas, desaparecen. ¿Y se sabe mucho de eso? No se sabe. Ahora, imagínense si eso pasa acá, acá hay que hacer 300, 400 kilómetros para llegar a la frontera. Usted imagínese en Corrientes, que cruzan la frontera caminando por un tablón. Sin embargo, las autoridades nacionales, a través del Ministerio de Seguridad, mandaron tantos gendarmes, la plata que han gastado en los gendarmes, en cambio de investigar con los organismos de inteligencia. Porque esos temas se tratan con inteligencia. Bueno, la inteligencia que sabe hacer el Estado. No, mandaron, no sé la cantidad, gendarmería, policía de la provincia, allá la habían apartado, Federales. Recorrieron, patrullaron 25.000 hectáreas, esto dicho por la propia Ministra de Seguridad. Caminaban los policías, los gendarmes, con un palito, buscando en lagunas, en lugares donde estaban enterrados, hasta la cintura.

Ala familia Peña ya la conocemos por completo. Hay ocho personas imputadas, entre esos ocho, seguramente, tiene que estar la persona que lo vendió o lo entregó. Loan solo no se fue. Bueno, los canales de televisión encontraron esto y se trasladaron todos. Montaron una carrera por quién tenía la primicia y quién hablaba con un familiar, todo giraba alrededor de lo mismo. Los Fiscales que habían hecho una mala tarea, estoy hablando de los fiscales de la provincia de Corrientes, que hicieron una tarea pésima, la policía complicada, un Senador complicado, o sea, estaban los tres poderes complicados. Ahora, en un país medianamente normal que pasen esas cosas, yo creo que las condiciones dan para una intervención Federal. No hay ninguna duda, porque el poder político estaba metido. Está involucrado a través de un Senador, un Intendente y la policía. La Justicia, a través de los Fiscales, estaba complicada también, quiere decir que la Justicia tampoco funciona en Corrientes. Y el Poder Legislativo, cuando le pidieron el desafuero de un senador para poder llevarlo a declarar ¿Qué hizo la Cámara de Senadores? Dijo -Oye, no, ahora tenemos vacaciones, entramos en receso-. Era una vergüenza lo que estaba pasando.

Si en las provincias hay problemas con los tres poderes, los ciudadanos estamos liberados a la nada, por lo tanto, amerita una intervención. Han sido intervenidas varias provincias argentinas. Pero volviendo a los medios de comunicación, se habían instalado seis canales de televisión a ver quién se peleaba por la primicia, y como si eso fuera poco, un abogado estrella, le gustan mucho los medios de comunicación porque a través de eso hace gran cantidad de negocios, porque la gente lo contrata, y está considerado un buen abogado para muchos. Es caro, pero es el mejor. Bueno, más o menos a ese nivel llegó este señor Burlando, yo no sé si será bueno o no, eso lo tenía que saber la gente que lo contrata. Ahora ¿Quién lo contrató a Burlando para que defienda a una familia extremadamente humilde? ¿En Corrientes? La verdad que no lo sé, pero lo que sí sé es que cinco, seis o diez veces por día, Burlando estaba en cada uno de los canales dando entrevistas y hablando 15, 20 minutos, media hora, increíble. Bueno, hasta ahí, estábamos buscándolo a Loan por los lugares más insólitos, y engañaron a todo un Estado provincial y nacional. Esa es mi visión de las cosas.

Se acabó eso ¿Quién le dio la posibilidad a los medios nacionales de instalar qué? Venezuela. En Argentina, la oposición al gobierno Kirchnerista, decía permanentemente que íbamos hacia Venezuela, ¿se acuerdan, no?. Ahora están todos en Venezuela. ¿Pero por quién están trabajando en Venezuela? Y bueno, hay distintas formas de ver las cosas. Hay quienes dicen que la oposición es la que ganó las elecciones, y hay quienes dicen, los menos me parece, dicen que Maduro ganó. Lo que no se puede desconocer es que Maduro es un dictador. Sí, no se puede desconocer eso. La cantidad de presos políticos que tiene, tiene 8 millones de personas fuera del país. ¿Y por qué no quieren volver más, no pueden volver? Sobre 21 millones, o sea, realmente, la proporción es muy grande, ¿no? Argentina tiene casi 300.000 venezolanos en el país, y pudieron votar 2.000.

Intuitivamente que algo está pasando. Y ahora se agregó otra cosa más. Porque los medios están todo el día, y los medios nacionales están todo el día, ¿no? ¿Qué se agregó ahora? Se agregó la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Dicen que los chinos están trabajando con la inteligencia artificial, con las actas de Maduro. ¿Para qué? Para poder falsificarlas todas y que sean exactamente iguales a las actas, nada más que le cambien los números, y eso le daría ganador a Maduro. O sea, hasta ese extremo hemos llegado. Tal vez exista. Nunca lo vamos a saber. Ahora, lo que sí es claro, que entre Loan Peña y Venezuela, hace más o menos dos meses, tres meses, que estamos con los medios de difusión a full con esa situación.

Claro, eso es una excelente estrategia del gobierno, me imagino, del gobierno nacional para distraer las situaciones de las cosas que nos quejan a nosotros los argentinos, porque ahora ya no hablamos más que nosotros no queremos parecernos a Venezuela, porque parece que Venezuela está peor que nosotros, pero nosotros estamos muy mal, nadie dice que estamos muy mal, más allá de algunos números que se dan, y ahí queda todo, pero la gente está muy tranquila, estamos preocupados con Venezuela, o sea, estamos preocupados, ahora nos volvimos todos democráticos. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que le queda a Maduro? ¿Cómo va a gobernar Maduro si es que efectivamente puede demostrar que Maduro es el presidente electo? Nadie lo va a creer, nadie lo va a creer. Ahora, si Maduro pierde la elección, ¿qué debería hacer Maduro? ¿Ustedes creen que Maduro es tonto, come vidrio? Entonces Maduro llega a perder esta elección, y se demuestra que lo perdió, y se tiene que ir de Venezuela. En Venezuela no dura ni 15 minutos.

El hombre está entre la pared y la pared, tengo el poder o me tengo que ir, algo tiene que pasar. Pero no va a ser civilizadamente, esto va a ser con un gran derramamiento de sangre, eso ya lo vienen anunciando, ellos mismos lo están anunciando. Y parece que hay gente que está dispuesta a asumir esa responsabilidad, porque acá si hay alguien que está actuando mal, es Maduro, y si hay alguien que está actuando mal, es la oposición. Ninguno de los dos son creíbles, para mí. Ninguno de los dos son serios en lo que dicen.

Pero por qué no hablamos un poquito de lo nuestro, por qué no nos preocupamos un poquito de nuestra situación, por qué no nos preocupamos de que el don de la palabra sigue sin tener ningún valor. Ustedes se acuerdan cuando el señor Milei, hablaba de Lula, ¿se acuerdan de eso? Las cosas que decía son verdaderamente espantosas. Le dijo de todo a Lula, y al pueblo brasilero, por supuesto, Lula es el representante, ganó las elecciones. Pero ustedes veían en el medio, en las redes, el agradecimiento de Argentina al pueblo brasileño, de haberle dado el apoyo que le dio, porque se lo pidieron, para sacar a las personas que estaban en la embajada argentina en Venezuela. ¿Por qué? Porque el señor Milei no tiene ninguna representación ahí. ¿Quién hizo la gestión? El señor Lula Da Silva. Ahora, nuestro Presidente ni siquiera tuvo la dignidad de decirle, -señor Lula, gracias por esto-, no, le agradece al pueblo, como si el pueblo hubiese hecho como los cantones suizos, se hubiese reunido ahí en un cantón y hubiese decidido. No, lo hizo Lula.

Que Mieli deje de hacer demagogia, ya estamos hablando de cosas realmente terribles de lo que está pasando. Pero fuera de eso, tenemos otra situación, que es la situación económica. En un país que todos los días vende dólares, si un país vende dólares todos los días para poder frenar la brecha cambiaria, algo está pasando. A lo mejor a los expertos en economía de algo les ha servido, pero yo creo que muchos economistas argentinos ni siquiera saben de lo que habla ni Milei ni Caputo en lo que a la economía se refiere.

Esta noche tenemos un invitado especial, digo y le agradezco mucho que haya venido, porque mañana lo van a recibir a Caputo, es la primera vez que viene a Salta, creo que no conoce Salta. Es el tercer poder de la Argentina, Milei, Karina Milei y Caputo.

Caputo viene a Salta, es el único que no había venido del elenco presidencial, Milei no conoce Salta, vino dos veces, pero no conoce Salta. Después vino la hermana, la señora Karina Milei, que estuvo con el gobernador, estuvo Franco, el Ministro del Interior, estuvo la señora Bullrich y la Vice presidenta Victoria Villarruel.

Viene Caputo, va a estar con las cámaras empresariales para proyectos de la provincia, y va a estar con el Gobernador y el Ministro de Economía. Esta noche nos va a explicar el Ministro de Economía qué es lo que le van a pedir a Caputo y a qué viene Caputo a Salta. O será que está de viaje a Chile y hace una parada acá, la verdad que no lo sé. Se lo vamos a preguntar esta noche. Y el otro tema que tenemos para hoy, es un tema que el Gobernador anticipó en Agenda Abierta. Las próximas elecciones de Salta. ¿Se van a suspender las PASO? ¿Continúa el voto electrónico? ¿Habrá boleta única? Lo invitamos al Dr. Guillermo Martínez, un hombre conocedor de todo esto, y vamos a ver hasta dónde apunta la figura del gobierno provincial para las próximas elecciones. Un minuto y empezamos.”