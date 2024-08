Guillermo Martinelli y una posible candidatura: “Extraño la Cámara”

En el programa Cara a Cara, con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña, el diputado MC Guillermo Martinelli, brindó sus impresiones sobre el escenario político atravesado nuevamente por elecciones, donde retomó la posibilidad de buscar un escaño en el Congreso.

“La verdad que en ese momento me sentí útil”, señaló. “Los tiempos políticos son inverosímiles y los otros deciden por uno”, añadió.

Además, el referente se sumó al debate por la posible implementación de la Boleta Única Papel y la eliminación de las PASO.

Respecto al primer aspecto indicó, “el voto electrónico es una bolete única, que tiene dos aspectos que lo hacen criticables. El primero, es la falta de certeza de seguridad que tiene todo el arco político opositor, sobre la manipulación- o no- que puede haber sobre eso”.

“El otro aspecto es el costo del alquiler de las máquinas, que son muy caras respecto al papel, pero la discusión pasa por ahí nomás”.

Respecto a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, consideró que su vigencia ya no oportuna, porque cumplieron su vida útil.

“En el 2001 Kirchner puso las PASO porque la gente quería que se vayan todos, entonces había un involucramiento para que tuviera la política el acompañamiento real, pero hasta la fecha, si su objetivo no se cumplió, y si resulta una molestia y no se comparte el principio no vale la pena tenerlas, porque es malquistarla a la gente y aparte no hay plata”, expresó.

En las elecciones 2025, los legisladores nacionales que culminan sus mandatos son: Carlos Zapata de Ahora Patria, Pamela Calletti de Innovación Federal y Emiliano Estrada, de Unión por la Patria.

Por la parte de los Senadores, culmina Juan Carlos Romero, los kirchneristas Nora del Valle Giménez y Sergio Napoleón Leavy.