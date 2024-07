Despidos en el Estado Nacional: 250 salteños fueron desvinculados desde marzo

Entre diciembre y mayo de esta año alrededor de 25.000 empleados dejaron de trabajar para la Administración nacional, empresas y organismos públicos. Previo al 30 de junio – fecha en que finalizaban contratos - el vocero presidencial anunció una nueva “barrida” y “limpieza”. Esto efectivamente ocurrió y en Salta tuvo sus efectos.

En diálogo con Aries, Juan Cruz Stola, delegado de ATE, contó que, desde marzo al 30 de junio se estima que 250 salteños se quedaron sin trabajo en las distintas áreas del Estado Nacional en la provincia. Esa cifra puede aumentar ya que aún siguen cursándose las notificaciones – en el mayor de los casos- ante la informalidad que adoptó la administración libertaria.

“En marzo teníamos 10 en Vialidad, 12 en ANSES, 4 de Trabajo, 10 de los CDR (ex Desarrollo Social), 20 de ENACOM (lo cerraron), 4 Parques Nacionales, 1 SENASA, 50 Agricultura Familiar, 5 Agencia de Seguridad Vial, 3 Agencia Nacional de Discapacidad, 4 del INDI (cerrado)”, detalló el delegado de ATE. Sobre lo cual remarcó que el paso de la motosierra por organismos como Agricultura Familiar, prácticamente desmantelada, perjudicó a los productores y a las comunidades en el campo, en tanto con el cierre de ENACOM se vulneró la conectividad en las escuelas del interior, entre otras cuestiones.

“Se está borrando el Estado nacional en el interior”, reflexionó. En tal sentido, advirtió que como hace cien años, solamente se está mirando al centro – al puerto – y el mensaje al interior es “que se arreglen como puedan”.

Si no fuera ya dramático quedarse sin trabajo, Stola lamentó la metodología que emplea Casa Rosada para arrasar con el empleo público. “Se burlan, hacen propaganda de la crueldad porque con eso van metiendo miedo y haciendo que los compañeros quieran quedarse callados y no digan nada para no correr el riesgo de perder el trabajo”, expuso.

A algunos se les avisan por WhatsApp, a otros por e-mail y, en el peor de los casos, al llegar a sus puestos de trabajo se les avisa la desvinculación. “Es con absoluta informalidad, acompañado de toda esta crueldad de la que estamos siendo víctimas”, concluyó.