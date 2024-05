Sáenz advirtió que no sabe hacia dónde lleva al país Milei

En su visita al programa Cara a Cara, el Gobernador de la Provincia, el Dr. Gustavo Sáenz, se refirió a la situación de parálisis en materia de definiciones, en la que se encuentra el Gobierno de Javier Milei.

“No sólo teníamos expectativas, teníamos obras, que es lo más importante, durante muchos años de trabajo, logramos una cantidad de obras importantes para Salta, para su crecimiento”, explicó el Gobernador, en diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña.

Sáenz remarcó que durante sus primeros cuatro años de gestión como gobernador las obras que se gestionaron, no fueron un “antojo o capricho”, sino que fueron obras de infraestructura que contribuyen al crecimiento de la provincia. Sin embargo, con la nueva gestión del Gobierno Nacional, todo eso quedó paralizado.

“De un día para el otro, intempestivamente, se cortaron los fondos para la provincia”, remarcó. “Es muy triste lo que estamos pasando, porque hay provincias como la nuestra, que no hemos tenido déficit fiscal, que no hemos gastado más de lo que nos ingresó, sin embargo, hay otras provincias que evidentemente gastaron de más, hubo desequilibrio, pero acá se trata a todas como si fuéramos lo mismo”, lamentó el Gobernador. Y agregó “de qué sirve acompañar o no acompañar, si en definitiva nos tratan a todos de la misma manera”.

El Gobernador Gustavo Sáenz se reunió en múltiples oportunidades con el ahora Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando era el titular del Ministerio del Interior, con el propósito de entablar acuerdo, acercamientos, y tender puentes entre la administración nacional y Salta pero también la región en su conjunto. Sin embargo, a la fecha, el Ejecutivo Nacional no parece estar dispuesto a ejercer el diálogo como ejercicio. En una reflexión política el Gobernador dijo que “es triste tener que pensar que hay que acompañar para que te den lo que te corresponde, que en definitiva no deja de ser una forma extorsiva de llevar adelante la política”.

Sobre el final de la entrevista el Dr. Sáenz fue consultado por el rumbo que considera que lleva adelante el Presidente Javier Milei - ¿Hacia dónde nos lleva? -“No sé, no sé. Durante la pandemia luchamos contra un enemigo invisible. Ahora no sabemos si estamos ante un enemigo, y no sabemos hacia dónde nos lleva”, Finalizó el Gobernador de la Provincia.