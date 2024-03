Turistas internacionales en Salta: “Argentina está cara”

Salta es uno de los destinos elegidos por el turismo internacional por sus atractivos paisajes y propuestas de experiencias inolvidables tanto en el interior como la Capital.

La conectividad aérea entre la provincia y la ciudad de San Pablo fue fundamental para que los brasileños sean de los principales visitantes extranjeros.

Por los micrófonos de Aries, turistas de Brasil y Uruguay se expresaron por los precios, advirtiendo que es más caro comprar en Argentina que en sus países de origen.

“Primera vez por Argentina, llegamos hace dos días y empezamos conociendo varios puntos”, manifestó un brasileño, quien contó que los próximos destinos serán Cachi, Cafayate en los Valles Calchaquíes.

Consultado por otro lado por los precios, fue sorpresiva la respuesta y el reclamo que de paso hizo el turista.

“Los precios me parece que están un poquito altos, no sé cuánto estaban antes, más cuando se hace la conversión para los reales, algunas cosas son un poco caro. No estamos para comprar, sino para visitar lugares. No hay intención de hacer compras”, declaró.

En tal sentido, recomendó al Gobierno Nacional a pensar un poco en cómo afecta al turismo.

A su turno, una turista uruguaya de nombre Mercedes, si bien no dijo que está más caro, dijo que no notó diferencias con Uruguay. “Un poquito más bajo, pero ahí no más”, concluyó.

El cambio del real brasileño BRL y el peso argentino ARS ha aumentado un +2,86% en 2024. Esto significa que el real brasileño incrementó su valor en comparación al peso argentino.