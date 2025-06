El Hotel del Dique cumple 27 años: historia, visión y compromiso con el turismo salteño

El Hotel del Dique celebra sus 27 años de vida con renovados proyectos y una historia de profundo arraigo familiar y compromiso con el desarrollo local. En este contexto, Mario Peña (h), director del Grupo Aries e impulsor del emprendimiento, compartió una mirada emotiva sobre el recorrido de casi tres décadas.

"En aquel momento no había un bar, no había absolutamente nada. Nos preguntábamos cómo podía ser que, en un lugar con tanta belleza, nadie hiciera nada. Entonces dijimos: ‘¿por qué no lo hacemos nosotros?’", recordó Peña, aludiendo al nacimiento de la idea que terminaría en la construcción del hotel, inaugurado en 1998.

Peña destacó que gran parte del equipo inicial aún forma parte del proyecto: “Adriana, la actual gerente, es de Moldes y arrancó con nosotros hace 27 años, como el 80% del equipo que hoy sigue apostando al crecimiento del destino”.

La visión inicial fue clave: “Buscábamos un lugar que tenga que ver con el paisaje. Fue mi padre quien vio desde el agua ese terreno. Soñó lo que hoy está hecho, lo visualizó como una foto completa”, contó.

A lo largo de estos años, el hotel atravesó todas las crisis y vaivenes económicos del país. “Te puedo asegurar que vivimos todas las épocas, buenas y malas. Pero el equipo está más fuerte que nunca”, afirmó.

El hotel es también una historia de familia: “Mi hermana, que es arquitecta, estuvo desde los inicios de la obra y sigue hoy. Yo viví casi diez años en Cabra Corral después de recibirme. Invertimos ahí, los ladrillos están ahí, no se pueden mover, y el desafío es empujar todos los días”.

Actualmente, el hotel continúa en expansión. “Inauguramos un nuevo restaurante al mediodía, en el Quincho, y vamos por un spa que nos permita atraer visitantes en otros momentos del año, no solo en verano. La evolución del producto es permanente”.

Para Peña, el secreto está en no detenerse. “Amamos esta actividad y vamos a dejarlo todo. Porque sabemos que el turismo empuja, transforma y genera oportunidades. Y todavía nos queda mucho camino por recorrer”.