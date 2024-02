El ministro de Salud Pública de la provincia de Salta, Federico Mangione, en Agenda Abierta con la conducción de Daniel Gutiérrez, remarcó las preocupaciones que hoy tiene al frente de la cartera sanitaria en el contexto económico y los recortes en las partidas de Nación. Advirtió un incremento del 900% en el precio de los medicamentos.

“Lo que más me preocupa hoy son los insumos”, admitió el funcionario, subrayando que no tienen precios por la economía y además no están llegando desde el gobierno nacional de Javier Milei las partidas presupuestarias destinadas a programas como Sumar.

“Las asignaciones no automáticas se hablaba de 709 millones de pesos que no llegaron a la provincia y eso es un faltante importante”, expresó.

Asimismo, indicó que se vio obligado a hacer una “reingeniería” y empezar a ubicar los medicamentos en donde era mayor el faltante para no dejar sin cobertura, por ejemplo a las guardias de los hospitales.

Una de las medidas que generaron polémica fue la reprogramación de cirugías en el Hospital San Bernardo y Materno Infantil.

Al respecto, Mangione aclaró que se tomó esa decisión en cirugías que no representaban un riesgo para la vida del paciente sino en aquellas que por ejemplo necesitaban de una prótesis. “Tenía prótesis que salían 29 millones, otras de 13 millones. Entonces yo tengo que comenzar a ver porque el presupuesto es el que tengo y no puedo estirarlo”, justificó.

En otro orden, el ministro de Salud Pública en Agenda Abierta se refirió al Programa Incluir Salud.

“Siempre se tomó a Incluir Salud como una obra social, es un programa, una ayuda que atiende y el resto se tiene que hacer cargo la Provincia, pero son altos los costos ya que en medicamentos tenemos 1.200 millones de pesos”, explicó.

En este sentido, recordó el titular de la cartera sanitaria que tuvo que gestionar en Nación los recursos y adelantó que en esta semana viaja a Buenos Aires para destrabar la entrega de medicamentos oncológicos.