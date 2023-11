Sáenz: “¡Qué puede llevar a un salteño a votar a una persona que le va a hacer daño!”

Este miércoles el gobernador, Gustavo Sáenz, encabezó el acto de entrega de herramientas, maquinarias y materiales a 29 emprendimientos productivos en Casa de Gobierno en Grand Bourg.

En su discurso, resaltó el apoyo del Estado para brindar las mismas oportunidades.

La campaña presidencial no pasó desapercibida en su alocución.

“Estamos a una semana de la elección más importante de la democracia desde 1983 a la fecha”, manifestó, instando a defender el sistema democrático, republicano, representativo y federal.

El Gobernador en reiteradas oportunidades expresó su apoyo al ministro de Economía y presidenciable de Unión por la Patria, Sergio Massa. En esta ocasión puso el énfasis en su opositor, Javier Milei. Advirtiendo las consecuencias de un eventual gobierno.

Sáenz apuntó contra el libertario por la coparticipación, en respuesta a sus intenciones de eliminarla.

“Las provincias del norte argentino dependen de la coparticipación federal que significa el 70% de nuestros ingresos y si seguimos la propuesta de Milei nos vamos a quedar sin coparticipación “, expresó.

Alegando que por ejemplo en lugar de cuatro maestros solo podrán contratar tres al igual que policías, enfermeros, médicos. Los intendentes no podrán pagar los sueldos, vaticinó.

“Está condenando a la pobreza al norte argentino y dejando a mucha gente sin trabajo”, disparó el mandatario.

En este análisis, reflexionó sobre el apoyo de los salteños al líder de La Libertad Avanza.

“¡Qué puede llevar a un salteño a votar a una persona que está diciendo que le va a hacer daño!”, exclamó.

Confesó no poder entender "¡qué puede llevar a un salteño a votar a una persona que dice que no quiere más educación pública, que no quiere más universidades públicas!”.

El Gobernador llamó a la reflexión y a votar sin bronca, ni enojos, sino sabiendo lo que está en juego porque advirtió que Milei no conoce la realidad de Salta ni del norte argentino y cree que el país termina en Córdoba, cerró.