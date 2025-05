"La traición fue absoluta": Losada apuntó al oficialismo por la caída de Ficha Limpia

La senadora nacional Carolina Losada manifestó su profunda decepción tras el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Senado y acusó a dos colegas del bloque Innovación Federal de haber actuado “con perversidad” al modificar su voto a último momento sin previo aviso. “Nos traicionaron a nosotros y a la gente”, sostuvo.

La legisladora, en diálogo con Rivadavia AM 630, relató cómo vivió desde adentro una sesión que parecía encaminada a ser histórica y terminó en desilusión. “Estábamos todos convencidos de que Ficha Limpia salía. El kirchnerismo estaba derrotado, se les notaba en la cara. En el Salón Eva Perón, donde nos cruzamos todos, también estaban así. Hasta que llegó el momento de la votación y nos quedamos anonadados. Esperábamos que alguien diga ‘hubo un error’, pero no, fue deliberado”, describió.

Losada señaló directamente a los senadores por Misiones Sonia Rojas Decut y Carlos Arce como los responsables del giro inesperado. “Yo los conozco, hablé muchas veces con ellos. Si tenían una orden del gobernador o del gobierno nacional, lo mínimo hubiera sido que nos avisen. No se lo iba a decir a nadie, pero hubiésemos podido anticipar que perdíamos dos votos”, lamentó.

"A dos puntas"

La senadora aseguró que el oficialismo “jugó a dos puntas” en la sesión y deslizó que pudo haber existido una intervención desde Casa Rosada para evitar la aprobación del proyecto. “Una persona del gobierno con la que hablé me dijo que Ficha Limpia salía. Después, cuando le reclamé, me juró que no sabían lo que iba a pasar. ¿Les creo? No sé. A Rovira, seguro que no. Pero si es cierto que alguien llamó en nombre del presidente para cambiar esos votos, el gobierno tiene que salir a aclararlo ya”, exigió.

“Espero que el presidente o alguien fuerte del gobierno diga claramente que Rovira miente. Si no lo hacen, nos están diciendo otra cosa”, sostuvo. Y agregó: “No fue el periodismo el que mintió. Hubo seis fuentes que confirmaron que Rovira dijo que lo habían llamado. Que el gobierno desmienta a Rovira, no a los periodistas”.

En el tramo final de la entrevista, Losada reafirmó su compromiso con la transparencia: “Vamos a seguir peleando por Ficha Limpia. Vamos a seguir luchando para que la política cambie. Somos muchos los que queremos que las cosas mejoren en la Argentina. No nos vamos a rendir”.

Con información de Noticias Argentinas