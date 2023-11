Dib Ashur pidió un voto por Massa: “La Argentina siempre tuvo desequilibrio fiscal no solo en este Gobierno”

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, en comunicación por Aries, afirmó que el problema de Sergio Massa, respecto al déficit fiscal proviene de larga data, no solo del Gobierno actual del cual forma parte, y que por ello, confía en el conceso para saltar la brecha.

“En este momento hay dos posiciones muy antagónicas: por un lado una persona que defiende el federalismo y los derechos ya adquiridos y por otro alguien que quiere borrar la coparticipación, sacar la educación pública, y que la obra pública se haga con el sector privado”, sentenció el ministro.



Al respecto, sostuvo que el federalismo se requiere sobre todo en el norte profundo, donde no llega la educación a parajes como Amblayo y los chicos no pueden acceder siquiera a tarjetas de crédito, remarcando la dificultad en tales casos para acceder al sistema de “vouchrs” educativos, propuestos por Javier Milei.

En ese sentido abogó por Massa, y señaló que los problemas económicos, “vienen desde 1961 en todos los gobiernos, excepto en cinco años y ese déficit se paga pidiendo plata prestada al FMI o emitiendo moneda que termina en inflación”, explicó Dib Ashur.

“Deseo como ciudadano la posibilidad de consensuar y que a partir de ahí trabajemos juntos; pero no se puede discutir nunca que no tengamos universidades nacionales; no se puede discutir que tengamos salud pública; no se puede discutir que las obras se tengan que hacer de manera federal y no se puede discutir nunca arrastrar desequilibrios fiscales y hacerlos más grandes”, cerró.