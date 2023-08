Punta del Este: hallaron el cuerpo de una joven de 17 años desaparecida

Su ex pareja confesó el crimen de Valentina Cancela pesan al menos tres denuncias por violencia de género, por lo que no podía acercarse a la víctima.

Las autoridades policiales del departamento de Maldonado, en el sureste de Uruguay, hallaron el cuerpo de la joven de 17 años desaparecida desde este martes en Punta del Este, tras la confesión del feminicidio por parte de su ex pareja, también de 17 años, quien era el principal sospechoso de haberla ocultado.

Según detalló el fiscal del caso Jorge Vas, el sospechoso colaboró con las autoridades a encontrar el cuerpo de Valentina Cancela tras confesar su crimen. En el lugar, hallaron la mochila de la víctima con sus pertenencias y restos biológicos. La ex pareja de la joven será procesado como adolescente infractor y podría enfrentar una pena de privación de libertad.

“Acabamos de encontrar el cuerpo de Valentina. Vamos a investigar qué fue lo que sucedió, qué situaciones existieron anteriormente”, señaló el fiscal.

La policía había iniciado un operativo de búsqueda por tierra y aire tras la denuncia de la familia de Cancela, que no sabía nada de ella desde las 15:30 del martes, cuando fue vista por última vez en Playa Brava junto a su ex pareja. Las cámaras de seguridad registraron cómo el joven salía solo del lugar minutos después.

El caso ha generado una gran indignación y repudio en la opinión pública, que exige justicia para Cancela y medidas para prevenir y erradicar la violencia. Según datos oficiales, en lo que va de año se han registrado 19 feminicidios en Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes.

La justicia uruguaya ahora enfrenta el desafío de procesar un caso complejo que involucra a un menor de edad como perpetrador de este asesinato.

Sobre el joven pesaban al menos tres denuncias por violencia de género, por lo que no podía acercarse a la víctima.

Liliana Sarmoria, madre de la víctima, describió al ex novio de su hija como una persona violenta, según declaraciones citadas por el diario El Observador.

“Ellos habían comenzado una relación como toda chica adolescente, con todas sus ganas. Una chica que venía de un buen hogar, con muchos valores de confiar en el otro. Él se le muestra como una persona galante, no tanto con palabras, sino con detalles. Después fue pasando el tiempo y eso fue cambiando y se tronó una relación violenta”, indicó Sarmoria de acuerdo con el citado medio.

También destacó que, antes de la desaparición, ella habló con el padre del ex novio de su hija. “Le dije ‘voy a denunciar a tu hijo, esto no puede pasar, no es algo sano para ambos’”, recordó.

