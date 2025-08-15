Secuestraron más de 90 kilos de carne no apta para el consumo en Anta

La intervención fue este viernes en Joaquín V. González. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.

Policiales15/08/2025

carne mal estado

La División Policía Rural y Ambiental El Quebrachal infraccionó a un hombre por transportar carne vacuna sin respetar las condiciones de higiene y salubridad.

La intervención se realizó esta mañana, durante un control vehicular sobre ruta provincial 41, a la altura del kilómetro 10, en Joaquín V. González.

Tras la inspección de una camioneta, se secuestraron más de 90 kilos de carne, que luego fueron decomisados.

Intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.

