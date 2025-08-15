Secuestraron más de 90 kilos de carne no apta para el consumo en Anta

La División Policía Rural y Ambiental El Quebrachal infraccionó a un hombre por transportar carne vacuna sin respetar las condiciones de higiene y salubridad.

La intervención se realizó esta mañana, durante un control vehicular sobre ruta provincial 41, a la altura del kilómetro 10, en Joaquín V. González.

Tras la inspección de una camioneta, se secuestraron más de 90 kilos de carne, que luego fueron decomisados.

Intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.