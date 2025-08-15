Fue durante un control vehicular en la localidad de Luis Burela. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal jurisdiccional.
Secuestraron más de 90 kilos de carne no apta para el consumo en Anta
La intervención fue este viernes en Joaquín V. González. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.Policiales15/08/2025
La División Policía Rural y Ambiental El Quebrachal infraccionó a un hombre por transportar carne vacuna sin respetar las condiciones de higiene y salubridad.
La intervención se realizó esta mañana, durante un control vehicular sobre ruta provincial 41, a la altura del kilómetro 10, en Joaquín V. González.
Tras la inspección de una camioneta, se secuestraron más de 90 kilos de carne, que luego fueron decomisados.
Intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.
Ocho demorados en megaoperativo antidroga en ‘El Bajo’
El comisario Héctor Castelli informó por Aries que se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios de Salta capital, con ocho demorados y secuestro de droga.
El primer caso se trata de Mario Benigno Cáceres, de 72 años; y el segundo de Graciela Mabel Burgos, de 52 años. Ambos son buscados por la policía.
Adolescente de 16 años murió en pelea callejera en Solidaridad
El joven, vecino de barrio La Paz, fue apuñalado, lo que provocó una manifestación en reclamo de justicia. La policía investiga para dar con los responsables del crimen.
Cuatro heridos y tres detenidos tras violenta pelea en “Club Norte”
El enfrentamiento incluyó el uso de armas blancas y golpes a puño limpio. La policía intervino rápidamente y detuvo a dos mayores y un menor involucrados en el incidente.
Dos macabros hallazgos en Tartagal sacuden a la provincia de Salta
En menos de 24 horas, la Policía encontró dos personas fallecidas en la Ruta Nacional 86. Se activaron investigaciones exhaustivas para esclarecer las circunstancias. Durante el domingo, hubo también un incendio con victima fatal.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Fuerza Pátria busca polarizar la elección de octubre próximo bajo el binomio de dos modelos opuestos del país, quienes apoyan al gobierno de Javier Milei y quienes lo enfrentan. Para eso antes, deberán ponerse de acuerdo en qué candidatos ofrecerán.