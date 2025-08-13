El primer caso se trata de Mario Benigno Cáceres, de 72 años; y el segundo de Graciela Mabel Burgos, de 52 años. Ambos son buscados por la policía.
Ocho demorados en megaoperativo antidroga en ‘El Bajo’
El comisario Héctor Castelli informó por Aries que se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios de Salta capital, con ocho demorados y secuestro de droga.Policiales13/08/2025Ivana Chañi
El comisario Héctor Castelli confirmó que la Policía de Salta ejecutó un amplio operativo antidroga en la capital provincial. “Realizamos ocho allanamientos simultáneos, con un despliegue de más de 120 efectivos”, señaló en Aries.
Los procedimientos se concretaron en barrios San Antonio, Villa Lavalle, La Paz y Morosini,. “Las investigaciones surgieron a partir de denuncias anónimas en la página web y llamados al 911 sobre la comercialización de estupefacientes y otros hechos ilícitos”, precisó.
Castelli indicó que hasta el momento hay ocho personas demoradas y se secuestró droga, aunque todavía no confirmó la cantidad. “No es la primera vez que allanamos en esta zona. Son hechos reiterados y atendemos la demanda ciudadana”, enfatizó.
El jefe policial destacó la importancia de la participación vecinal. “Reitero la necesidad de que la gente denuncie, ya sea de forma anónima al 911 o en la web, para poder actuar con rapidez”, concluyó.
Adolescente de 16 años murió en pelea callejera en Solidaridad
El joven, vecino de barrio La Paz, fue apuñalado, lo que provocó una manifestación en reclamo de justicia. La policía investiga para dar con los responsables del crimen.
Cuatro heridos y tres detenidos tras violenta pelea en “Club Norte”
El enfrentamiento incluyó el uso de armas blancas y golpes a puño limpio. La policía intervino rápidamente y detuvo a dos mayores y un menor involucrados en el incidente.
Dos macabros hallazgos en Tartagal sacuden a la provincia de Salta
En menos de 24 horas, la Policía encontró dos personas fallecidas en la Ruta Nacional 86. Se activaron investigaciones exhaustivas para esclarecer las circunstancias. Durante el domingo, hubo también un incendio con victima fatal.
Fuentes policiales indicaron que, a unos 15 kilómetros al este del lugar del primer hallazgo, se encontró otro cuerpo que podría estar relacionado con el mismo hecho.
Las causas del trágico hecho ocurrido en la madrugada aún no han sido reveladas. Se abrió una investigación.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.