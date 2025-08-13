Ocho demorados en megaoperativo antidroga en ‘El Bajo’

El comisario Héctor Castelli confirmó que la Policía de Salta ejecutó un amplio operativo antidroga en la capital provincial. “Realizamos ocho allanamientos simultáneos, con un despliegue de más de 120 efectivos”, señaló en Aries.

Los procedimientos se concretaron en barrios San Antonio, Villa Lavalle, La Paz y Morosini,. “Las investigaciones surgieron a partir de denuncias anónimas en la página web y llamados al 911 sobre la comercialización de estupefacientes y otros hechos ilícitos”, precisó.

Castelli indicó que hasta el momento hay ocho personas demoradas y se secuestró droga, aunque todavía no confirmó la cantidad. “No es la primera vez que allanamos en esta zona. Son hechos reiterados y atendemos la demanda ciudadana”, enfatizó.

El jefe policial destacó la importancia de la participación vecinal. “Reitero la necesidad de que la gente denuncie, ya sea de forma anónima al 911 o en la web, para poder actuar con rapidez”, concluyó.