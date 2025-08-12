Se activó la búsqueda de dos personas en Salta

Adolescente de 16 años murió en pelea callejera en Solidaridad
El joven, vecino de barrio La Paz, fue apuñalado, lo que provocó una manifestación en reclamo de justicia. La policía investiga para dar con los responsables del crimen.
El primer caso se trata de Mario Benigno Cáceres, de 72 años; y el segundo de Graciela Mabel Burgos, de 52 años. Ambos son buscados por la policía.Policiales12/08/2025
Efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 1 trabajan en el operativo de búsqueda de personas bajo la dirección de la Fiscalía Penal 5 tras la denuncia de un familiar de Mario Benigno Cáceres de 72 años, quien desde el pasado 03 de julio se ausentó de su domicilio en calle Lola Mora de Capital, no retornando hasta el momento.
Reúne las siguientes características: contextura mediana, altura baja, tez blanca, vistiendo con pantalón jeans color azul, chomba clara y campera marrón.
Ante cualquier información útil, se solicita aportarla al Sistema de Emergencias 9-1-1, dirigirse a la Dependencia Policial, patrulla más cercana o hacerlo al teléfono 387 5178187 de Subcomisaría Lola Mora (DDP-1).
En tanto, también se activó un operativo para dar con el paradero de Graciela Mabel Burgos de 52 años, quien desde el pasado 4 de agosto se ausentó de su domicilio en barrio Morosini de Capital, no retornando hasta el momento.
Reúne las siguientes características: contextura delgada, 1,78 metros de estatura aproximadamente, tez morena clara, ojos color marrones, cabello largo.
Ante cualquier información útil, se solicita aportarla al Sistema de Emergencias 9-1-1, dirigirse a la Dependencia Policial, patrulla más cercana o hacerlo al teléfono 3874565310 de Comisaría 4 barrio San Remo (DDP-10).
El enfrentamiento incluyó el uso de armas blancas y golpes a puño limpio. La policía intervino rápidamente y detuvo a dos mayores y un menor involucrados en el incidente.
En menos de 24 horas, la Policía encontró dos personas fallecidas en la Ruta Nacional 86. Se activaron investigaciones exhaustivas para esclarecer las circunstancias. Durante el domingo, hubo también un incendio con victima fatal.
Fuentes policiales indicaron que, a unos 15 kilómetros al este del lugar del primer hallazgo, se encontró otro cuerpo que podría estar relacionado con el mismo hecho.
Las causas del trágico hecho ocurrido en la madrugada aún no han sido reveladas. Se abrió una investigación.
El procedimiento fue anoche en avenida Reyes Católicos y Samson de Capital. Fue en el marco de un desorden registrado durante un encuentro futbolístico. Intervino la Fiscalía Penal 2.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
El gobernador encabezó una mesa de trabajo con mujeres líderes de distintos ámbitos para escuchar sus propuestas y visiones. En el encuentro se abordaron temas como la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y la salud mental, entre otros.