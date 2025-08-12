Se activó la búsqueda de dos personas en Salta

Efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 1 trabajan en el operativo de búsqueda de personas bajo la dirección de la Fiscalía Penal 5 tras la denuncia de un familiar de Mario Benigno Cáceres de 72 años, quien desde el pasado 03 de julio se ausentó de su domicilio en calle Lola Mora de Capital, no retornando hasta el momento.

Reúne las siguientes características: contextura mediana, altura baja, tez blanca, vistiendo con pantalón jeans color azul, chomba clara y campera marrón.

Ante cualquier información útil, se solicita aportarla al Sistema de Emergencias 9-1-1, dirigirse a la Dependencia Policial, patrulla más cercana o hacerlo al teléfono 387 5178187 de Subcomisaría Lola Mora (DDP-1).

En tanto, también se activó un operativo para dar con el paradero de Graciela Mabel Burgos de 52 años, quien desde el pasado 4 de agosto se ausentó de su domicilio en barrio Morosini de Capital, no retornando hasta el momento.

Reúne las siguientes características: contextura delgada, 1,78 metros de estatura aproximadamente, tez morena clara, ojos color marrones, cabello largo.

Ante cualquier información útil, se solicita aportarla al Sistema de Emergencias 9-1-1, dirigirse a la Dependencia Policial, patrulla más cercana o hacerlo al teléfono 3874565310 de Comisaría 4 barrio San Remo (DDP-10).