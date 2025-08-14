En Salta recuperan una camioneta con pedido judicial en Tucumán

Ocho demorados en megaoperativo antidroga en ‘El Bajo’
El comisario Héctor Castelli informó por Aries que se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios de Salta capital, con ocho demorados y secuestro de droga.
Fue durante un control vehicular en la localidad de Luis Burela. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal jurisdiccional.Policiales14/08/2025
Efectivos de la Sección Seguridad Vial de Apolinario Saravia, en el marco de un control vehicular, recuperaron una camioneta con requerimiento judicial de Tucumán.
El procedimiento se realizó sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 140, en la localidad de Luis Burela. El conductor, un hombre mayor de edad, fue puesto a disposición de la Justicia.
Intervino la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia.
El primer caso se trata de Mario Benigno Cáceres, de 72 años; y el segundo de Graciela Mabel Burgos, de 52 años. Ambos son buscados por la policía.
El joven, vecino de barrio La Paz, fue apuñalado, lo que provocó una manifestación en reclamo de justicia. La policía investiga para dar con los responsables del crimen.
El enfrentamiento incluyó el uso de armas blancas y golpes a puño limpio. La policía intervino rápidamente y detuvo a dos mayores y un menor involucrados en el incidente.
En menos de 24 horas, la Policía encontró dos personas fallecidas en la Ruta Nacional 86. Se activaron investigaciones exhaustivas para esclarecer las circunstancias. Durante el domingo, hubo también un incendio con victima fatal.
Fuentes policiales indicaron que, a unos 15 kilómetros al este del lugar del primer hallazgo, se encontró otro cuerpo que podría estar relacionado con el mismo hecho.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.