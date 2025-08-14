En Salta recuperan una camioneta con pedido judicial en Tucumán

Fue durante un control vehicular en la localidad de Luis Burela. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal jurisdiccional.

Policiales14/08/2025

camioneta pedido tucumán

Efectivos de la Sección Seguridad Vial de Apolinario Saravia, en el marco de un control vehicular, recuperaron una camioneta con requerimiento judicial de Tucumán.

El procedimiento se realizó sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 140, en la localidad de Luis Burela. El conductor, un hombre mayor de edad, fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail