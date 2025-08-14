En Salta recuperan una camioneta con pedido judicial en Tucumán

Efectivos de la Sección Seguridad Vial de Apolinario Saravia, en el marco de un control vehicular, recuperaron una camioneta con requerimiento judicial de Tucumán.

El procedimiento se realizó sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 140, en la localidad de Luis Burela. El conductor, un hombre mayor de edad, fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia.