Según le relató a la Policía, los intrusos lo amenazaron a los gritos, por lo cual tomó un arma e hizo disparos disuasivos.
Rescatan a un puma en cautiverio en Rosario de la Frontera
El procedimiento se realizó ayer en la localidad de El Potrero tras una alerta ciudadana. El animal fue incautado y trasladado a la Estación de Fauna Autóctona. Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.Policiales18/08/2025
La Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera rescató ayer un puma que se encontraba en cautiverio en una vivienda de la localidad de El Potrero. La intervención se originó tras una alerta ciudadana sobre una persona que transportaba animales silvestres.
En ese contexto, los efectivos desplegaron tareas de campo que derivaron en la identificación del responsable y el lugar donde se encontraba el animal. El puma fue incautado y trasladado a la Estación de Fauna Autóctona de Salta para su atención y tratamiento.
Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.
Cabe destacar que se encuentra prohibida la captura, traslado, comercio y tenencia de animales silvestres, sus productos y subproductos. En este sentido, Policía de Salta sostiene su trabajo preventivo y operativo en pos de la protección y conservación de la fauna silvestre de nuestra provincia.
La intervención fue este viernes en Joaquín V. González. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.
Fue durante un control vehicular en la localidad de Luis Burela. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal jurisdiccional.
Ocho demorados en megaoperativo antidroga en ‘El Bajo’
El comisario Héctor Castelli informó por Aries que se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios de Salta capital, con ocho demorados y secuestro de droga.
El primer caso se trata de Mario Benigno Cáceres, de 72 años; y el segundo de Graciela Mabel Burgos, de 52 años. Ambos son buscados por la policía.
Adolescente de 16 años murió en pelea callejera en Solidaridad
El joven, vecino de barrio La Paz, fue apuñalado, lo que provocó una manifestación en reclamo de justicia. La policía investiga para dar con los responsables del crimen.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Emilia Orozco titular y Alfredo Olmedo suplente para el Senado
La Libertad Avanza en Salta confirmó sus candidatos para las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Fuerza Patria: Urtubey se queda con la candidatura a senador y Leavy se presenta por fuera
El exgobernador logró la postulación de Fuerza Patria, mientras que Sergio Leavy competirá por el Partido de la Victoria.