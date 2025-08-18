Rescatan a un puma en cautiverio en Rosario de la Frontera

La Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera rescató ayer un puma que se encontraba en cautiverio en una vivienda de la localidad de El Potrero. La intervención se originó tras una alerta ciudadana sobre una persona que transportaba animales silvestres.

En ese contexto, los efectivos desplegaron tareas de campo que derivaron en la identificación del responsable y el lugar donde se encontraba el animal. El puma fue incautado y trasladado a la Estación de Fauna Autóctona de Salta para su atención y tratamiento.

Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.

Cabe destacar que se encuentra prohibida la captura, traslado, comercio y tenencia de animales silvestres, sus productos y subproductos. En este sentido, Policía de Salta sostiene su trabajo preventivo y operativo en pos de la protección y conservación de la fauna silvestre de nuestra provincia.